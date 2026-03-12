ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米貿易収支、米住宅着工件数など

2026年3月12日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米貿易収支、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50　景況判断BSI大企業製造業(1-3月)　　4.7
08:50　景況判断BSI大企業全産業(1-3月)　　4.9
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(2月)　　2.15％


＜海外＞
19:30　印・消費者物価指数(2月)　3.15％　2.75％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　37.00％　37.00％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(2月)　　0.33％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.3万件
21:30　米・貿易収支(1月)　-679億ドル　-703億ドル
21:30　米・住宅着工件数(1月)　134.0万戸　140.4万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(1月)　139.2万戸
21:30　加・貿易収支(1月)　-10.0億加ドル　-13.1億加ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事