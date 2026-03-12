関連記事
今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米貿易収支、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業製造業(1-3月) 4.7
08:50 景況判断BSI大企業全産業(1-3月) 4.9
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(2月) 2.15％
＜海外＞
19:30 印・消費者物価指数(2月) 3.15％ 2.75％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 37.00％ 37.00％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(2月) 0.33％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.3万件
21:30 米・貿易収支(1月) -679億ドル -703億ドル
21:30 米・住宅着工件数(1月) 134.0万戸 140.4万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(1月) 139.2万戸
21:30 加・貿易収支(1月) -10.0億加ドル -13.1億加ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
