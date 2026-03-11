関連記事
ティーケーピー 三菱地所より丸ビル・新丸ビル・三菱ビル・二重橋ビルの4施設を一括運営受託
ティーケーピー＜3479＞は11日、三菱地所＜8802＞より「丸の内ホール＆ コンファレンス」4 施設について、2026年4月1日より運営を受託すると発表した。なお、同社が既存施設の運営を受託するのは今回が初めてとなる。
「丸の内ホール＆コンファレンス」は、東京・丸の内エリアに展開するイベントホールおよび会議室施設である。丸の内のランドマークである丸ビル内の施設を含む4施設（「丸ビルホール＆コンファレンス スクエア」「コンファレンススクエアエムプラス」「新丸ビルコンファレンススクエア」「丸の内二重橋ビル」）で構成されている。東京駅直結という優れたアクセス環境を活かし、大規模カンファレンスやセミナー、展示会、株主総会をはじめ、研修、説明会、懇親会、パーティなど多様な用途に対応し、国内外からの来場者を迎えるビジネス・文化発信拠点として幅広く活用されている。《AK》
