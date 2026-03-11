関連記事
CRGホールディングス オシエテとグローバル・ソリューションズが協業開始
CRGホールディングス＜7041＞は9日、子会社オシエテが、総合不動産事業を展開するグローバル・ソリューションズとの業務提携により、東京都世田谷区に位置する「豪徳寺ハウス」においてアパートメントホテルの運営サポートを開始すると発表した。
「豪徳寺ハウス」はコンパクトでスタイリッシュな空間設計を特徴とする都市型アパートメントホテルで、小田急線「豪徳寺駅」および東急世田谷線「山下駅」から徒歩4分の立地にある。新宿へ約16分、下北沢へ約4分でアクセスできるほか、渋谷・原宿・三軒茶屋方面にも乗り換えなしで移動可能であり、観光やビジネスの拠点として利便性の高いロケーションに位置する。周辺には招き猫発祥の地として知られる豪徳寺や昔ながらの商店街があり、都心へのアクセスと地域の文化的魅力を兼ね備えたエリアとなっている。
オシエテはインバウンド向け宿泊施設運営や多言語対応サービス、ビジネス通訳翻訳などを展開している。
運営面ではオシエテが参画し、多言語による問い合わせ対応、滞在中サポート、清掃および品質管理などを一体的に支援する。これによりオーナーの運営負担軽減とゲスト満足度向上の両立を図る。《KM》
