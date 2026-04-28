*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした日替わり的な物色～

28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■決算を手掛かりとした日替わり的な物色

■アドバンテス、26/3営業利益 118.8％増 4991億円、27/3予想 25.7％増 6275億円

■大和証券G本社＜8601＞オリックス銀行を3700億円で買収、預金・融資拡大

■決算を手掛かりとした日替わり的な物色

28日の日本株市場は、やや利食い優勢の流れになりそうであり、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。27日の米国市場は、NYダウが62ドル安、ナスダックは50ポイント高だった。イラン和平協議の停滞で、原油高を警戒した売りが重荷になった。ナスダック指数は主要企業の決算発表を控え、期待先行から半導体株の一角が買われ、連日で史上最高値を更新した。シカゴ日経225先物は大阪比20円安の60220円。円相場は1ドル＝159円40銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや利食い売りが先行して始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで60640円まで買われた後は軟化し、60010円まで売られる場面もみられた。ただ、6万円は割り込まず、終盤にかけて下げ渋る動きとなり、大坂比40円安の60200円で終えた。米国ではエヌビディアが半年ぶりに最高値を更新するなか、引き続き半導体やAI関連株への物色は意識されやすいだろう。



まずは昨夕に決算を発表したアドバンテスト＜6857＞の動向が注目されよう。前日に32400円まで買われ、最高値を更新していた。今期は2ケタ増収増益を見込んでおり、内容としてはポジティブだが、市場コンセンサスの上限水準には届かなかったことで利食いは入りやすいところである。もっとも、直近の急伸に対する調整の範囲内で落ち着きをみせてくるようだと、押し目待ち狙いの買いを誘う形になりやすく、先物主導の上昇に波及する可能性はありそうだ。



ゴールデンウイークに突入することで短期的な売買が中心になるなかで、仕掛けu的な売りに対してはその後の買い戻しを狙ったスタンスになろう。そのほか、決算を手掛かりとした日替わり的な物色も活発になりやすく、昨夕決算を発表したところでは日産自＜7201＞、日鋳鉄管＜5612＞、保土谷化＜4112＞、NSSOL＜2327＞、日東電＜6988＞、アンリツ＜6754＞、三菱総研＜3636＞、エイベックス＜7860＞、ティラド＜7236＞、きんでん＜1944＞、サンテック＜1960＞、積水化成＜4228＞、丸尾カルシウム＜4102＞、セック＜3741＞などが注目される。

■アドバンテス、26/3営業利益 118.8％増 4991億円、27/3予想 25.7％増 6275億円

アドバンテス＜6857＞が発表した2026年3月期の連結業績は、売上高が前期比44.7％増の1兆1286億1000万円、営業利益は同118.8％増の4991億2000万円だった。高収益製品の販売比率が上昇。27年3月期の連結業績は、売上高が前期比25.8％増の1兆4200億円、営業利益は同25.7％増の6275億円を計画。コンセンサス（6460億円程度）には届かず。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（60537.36、+821.18）

・ナスダック総合指数は上昇（24887.10、+50.50）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・ニフコ＜7988＞みずほ銀行など4社で、九州で半導体廃プラ循環、車部品原料に

・NTT＜9432＞電力容量1ギガワット、国内DC、33年度までに

・大和証券G本社＜8601＞オリックス銀行を3700億円で買収、預金・融資拡大

・日産自＜7201＞営業益予想500億円、前3月期、赤字見通しから一転

・東京電力HD＜9501＞会長に横尾氏（産業革新投資機構社長）、金融出身者は初

・トヨタ自＜7203＞昨年度の世界販売最高、電動車が初の500万台超え

・豊田通商<8015>チュニジアで太陽光発電、2カ所10万kW

・伊藤忠エネクス<8133>伊藤忠とアジェンシアに資本参画、中古車査定の精度向上

・シグマ光機<7713>CFRP製光学定盤投入、熱変位少なく軽量

・東陽テクニカ<8151>フィンランド社と連携、量子計算機を導入

・TOPPANHD<7911>ソフトバンクと、高耐久の翼用膜材開発、成層圏基地局向け

・デンカ<4061>営業益450億円、28年度目標、AI・電力インフラ柱に

・三機工業<1961>海外テコ入れ、現地企業と連携

・ロート製薬<4527>甘草成分で体脂肪分解

・五洋建設<1893>東京大学に浮体式洋上風力施設の研究部門



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・日本銀行金融政策決定会合（2日目）

・08：30 3月失業率（予想：2.6％、2月：2.6％）

・08：30 3月有効求人倍率（予想：1.18倍、2月：1.19倍）

＜海外＞

・特にな《YY》