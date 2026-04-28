*12:25JST 東京為替：ドル・円は反落、日銀政策決定受け下落

28日午前の東京市場でドル・円は反落。日銀金融政策決定会合での政策発表に向け、金利据え置きを見込んだ円売りが先行し一時159円56銭まで上値を伸ばした。日銀は正午近くに予想通り政策維持を発表。ただ、円売りは反転し、159円20銭台に下値を切り下げた。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は159円22銭から159円56銭、ユ-ロ・円は186円44銭から186円88銭、ユ-ロ・ドルは1.1708ドルから1.1726ドル。

【金融政策】

・日銀：政策金利0.75％を据え置き(予想0.75％) ＝賛成6反対3

「基調物価2％に近づくなか、現在の実質金利極めて低水準」(声明)

「中心的見通し実現の確度やリスク点検しながら検討」

【要人発言】

・城内経済財政相

「日銀には物価目標の実現へ適切な政策を期待」

【経済指標】

・日・3月失業率：2.7％（予想：2.6％、2月：2.6％）

・日・3月有効求人倍率：1.18倍（予想：1.18倍、2月：1.19倍）《TY》