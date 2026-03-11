*11:49JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ソフトバンクG、カナモト、任天堂など

＜9984＞ ソフトバンクG 3937 +305

大幅続伸。米オラクルが前日に決算を発表、11-1月期売上高、純利益ともに市場予想を上回ったほか、27年5月期売上高計画は今期見込み比34％増の900億ドルに引き上げ、市場予想の866億ドルを上回る水準としている。26年5月期の設備投資は従来計画の500億ドルを据え置き。想定以上の好決算を受けて、時間外取引では10％近い上昇となっている。オラクルと協業関係にある同社への買い安心材料にもつながる。

＜9678＞ カナモト 4410 +415

大幅続伸。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は56.9億円で前年同期比13.9％増となり、据え置きの上半期計画87億円、同1.9％増に対して好進捗推移となっている。足元では地合い悪化による株価調整も進んでいたため、堅調決算確認で押し目買いの動きが強まる展開。全国で進む防災・減災対策やインフラ更新に加え、都市再開発や物流施設などの大型案件が継続して進捗しており、建設機械レンタルの需要が底堅く推移しているもよう。

＜5016＞ JX金属 4261 +341

大幅続伸。半導体の成膜に使う薄膜材料「スパッタリングターゲット」の増産に約230億円を投じると発表、評価材料と捉えられているもよう。チリに保有する銅鉱山の権益を一部手放し、売却益を半導体分野への投資に充てるようだ。同社はスパッタリングターゲットで世界シェア6割、今回の増産投資によって、生産能力は2023年度に比べ1.6倍となるもよう。27年度下期から順次稼働する見込み。

＜7974＞ 任天堂 10025 +905

大幅続伸。5日に発売した家庭用ゲーム機「スイッチ2」の専用ゲームソフト「ぽこ あ ポケモン」が大ヒット、日本や世界各国で「パッケージ版が店舗で完売続出」と報告されているようだ。キラータイトルの不足も懸念されていた中、同ソフトのブーム化がハード普及を加速させる可能性なども指摘されてきているようだ。なお、開発を担当しているとされるコーエーテクモも大幅高となっている。

＜3064＞ MRO 1878.5 -153

大幅続落。前日に2月の月次動向を発表している。売上高は28454百万円で前年同月比17.3％増となり、前月の同23.7％増から増収率は低下。営業日数調整後でも同様の数値となっている。計画に対しては1.5ptの下振れとなっているもよう。同業他社が日用品や文具などの値引きを強化していることで、シェア拡大が想定ほど進まなかったようだ。3月以降も競争激化の影響が懸念される状況に。

＜4493＞ サイバーセキュリ 1746 +44

大幅に続伸。インシデントに備えた体制・仕組みの構築から発生後のフォレンジック対応までを包括的に支援する「インシデントレスポンス・デジタルフォレンジック（IRDF）オプションサービス」の提供を開始したと発表している。Amazon Web Services環境で発生するセキュリティインシデントに対し、事前の体制構築から24時間365日の監視、初動対応、フォレンジック調査までを一気通貫で支援する。

＜141A＞ トライアル 3880 +100

大幅に3日ぶり反発。2月の既存店売上高が2.1％増（前月5.6％増）になったと発表している。客数は0.4％減（同0.1％増）、客単価は2.5％増（同5.5％増）。全店売上高は9.3％増（同13.4％増）だった。節分の時期に展開した恵方巻や手巻き寿司セットなどの商品ラインナップが顧客に支持され、惣菜や鮮魚の売上高に寄与した。また、プライベートブランドの品揃えや売場展開を強化したことなども増収に貢献した。

＜4591＞ リボミック 110 +10

大幅に続伸。軟骨無形成症治療薬（抗FGF2アプタマー）を用いた軟骨無形成症の小児患者の第2相臨床試験で、主要評価項目で薬剤の有効性を支持する結果が得られたと発表している。安全性についても開発継続の観点から重要な知見が得られたという。詳細解析の結果は、医学専門誌に論文投稿する予定。今回の試験結果を踏まえ、第3相臨床試験の治験申請を提出する見通しとしている。《YY》