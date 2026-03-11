*10:53JST リアルゲイト---固定資産の取得で渋谷区富ヶ谷の収益用不動産を取得

リアルゲイト＜5532＞は10日、渋谷区に所在する土地・建物の取得に関し、売買契約を締結したと発表した。

2025年10月28日に開示した「中期経営計画2028」の達成に向けた事業戦略として、自社保有物件である収益用不動産の拡大に取り組んでおり、本物件はその一環として取得するもの。

取得する物件は土地および建物で、所在地は東京都渋谷区富ヶ谷2丁目。土地面積は約277平方メートル、建物面積は約1,120平方メートルとなる。建物は鉄筋コンクリート・鉄骨コンクリート造陸屋根地下1階付8階建で、主な用途は共同住宅としている。

取得先および取得金額については、取得先との守秘義務により公表を控えるとしている。取得金額は、同社の2025年9月期における純資産33.51億円の30％以上の額となる見込み。資金は自己資金および金融機関からの借入を予定しているが、借入金額を含め現時点では未定としている。

なお、同社と取得先との間には、記載すべき資本関係、人的関係および関連当事者として特記すべき事項はない。物件の引渡期日は2026年03月末を予定している。《KM》