*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～グリーンエナシ、ネクストウェアなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月11日 10:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4814＞ ネクストウェア 3573900 32514.52 344.74% 0.1224%

＜5248＞ テクノロジー 636400 50236.52 264.75% -0.0678%

＜7940＞ ウェーブロック 391800 70304.74 217.38% -0.0951%

＜4591＞ リボミック 12470100 373122.68 179.04% 0.14%

＜6666＞ リバーエレテク 1156600 202483.46 158% 0.2071%

＜237A＞ iS米債25 976480 48729.716 138.71% -0.0106%

＜3444＞ 菊池製作 352000 101238.8 132.57% 0.0927%

＜6907＞ ジオマテック 464000 159523.06 122.75% -0.043%

＜3840＞ PATH 12714700 327332.22 104.97% 0.1447%

＜6721＞ ウインテスト 2135300 101044.22 102.83% 0.0087%

＜6740＞ JDI 298572800 10015503.06 89.68% 0.1097%

＜6433＞ ヒーハイスト 584400 446539.68 84.97% 0.0713%

＜2288＞ 丸大食 692600 805721.76 84.55% 0.0054%

＜2840＞ iFナス100 94841 148822.203 41.01% 0.0079%

＜6656＞ インスペック 131300 66975.44 35.16% 0.0448%

＜7974＞ 任天堂 16152200 105669707.1 35.02% 0.0975%

＜3921＞ ネオジャパン 41500 54450.06 33.06% -0.0072%

＜3083＞ スターシーズ 141600 92705 29.04% 0.0171%

＜2664＞ カワチ薬品 262600 611464.3 27.51% 0.0064%

＜3180＞ Bガレージ 76100 85826.04 25.4% 0.0566%

<2334> イオレ 1166600 417567.98 21.99% 0.0787%

<179A> GX超米H 453290 82145.654 18.24% -0.0098%

<4592> サンバイオ 1251700 2414527.94 13.85% -0.0583%

<381A> iF米債35 147247 246715.041 13.31% 0.0031%

<218A> リベラウェア 595500 875002.98 12.97% 0.0569%

<3441> 山王 54900 87176.8 10.12% 0%

<6093> エスクローAJ 833500 120922.64 9.6% 0.0427%

<2841> iFナス100H 70114 81862.74 9.1% 0.0048%

<1436> グリーンエナシ 25700 80528.02 2.66% 0.1859%

<4075> ブレインズ 327700 353658.62 2.64% 0.0691%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》