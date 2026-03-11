ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～グリーンエナシ、ネクストウェアなどがランクイン

2026年3月11日 10:48

記事提供元：フィスコ

*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～グリーンエナシ、ネクストウェアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月11日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4814＞ ネクストウェア　　 3573900 　32514.52　 344.74% 0.1224%
＜5248＞ テクノロジー　　　　636400 　50236.52　 264.75% -0.0678%
＜7940＞ ウェーブロック　　　391800 　70304.74　 217.38% -0.0951%
＜4591＞ リボミック　　　　　12470100 　373122.68　 179.04% 0.14%
＜6666＞ リバーエレテク　　　1156600 　202483.46　 158% 0.2071%
＜237A＞ iS米債25　　　　976480 　48729.716　 138.71% -0.0106%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　352000 　101238.8　 132.57% 0.0927%
＜6907＞ ジオマテック　　　　464000 　159523.06　 122.75% -0.043%
＜3840＞ PATH　　　　　　12714700 　327332.22　 104.97% 0.1447%
＜6721＞ ウインテスト　　　　2135300 　101044.22　 102.83% 0.0087%
＜6740＞ JDI　　　　　　　298572800 　10015503.06　 89.68% 0.1097%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　584400 　446539.68　 84.97% 0.0713%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　　692600 　805721.76　 84.55% 0.0054%
＜2840＞ iFナス100　　　94841 　148822.203　 41.01% 0.0079%
＜6656＞ インスペック　　　　131300 　66975.44　 35.16% 0.0448%
＜7974＞ 任天堂　　　　　　　16152200 　105669707.1　 35.02% 0.0975%
＜3921＞ ネオジャパン　　　　41500 　54450.06　 33.06% -0.0072%
＜3083＞ スターシーズ　　　　141600 　92705　 29.04% 0.0171%
＜2664＞ カワチ薬品　　　　　262600 　611464.3　 27.51% 0.0064%
＜3180＞ Bガレージ　　　　　76100 　85826.04　 25.4% 0.0566%
<2334> イオレ　　　　　　　1166600 　417567.98　 21.99% 0.0787%
<179A> GX超米H　　　　　453290 　82145.654　 18.24% -0.0098%
<4592> サンバイオ　　　　　1251700 　2414527.94　 13.85% -0.0583%
<381A> iF米債35　　　　147247 　246715.041　 13.31% 0.0031%
<218A> リベラウェア　　　　595500 　875002.98　 12.97% 0.0569%
<3441> 山王　　　　　　　　54900 　87176.8　 10.12% 0%
<6093> エスクローAJ　　　833500 　120922.64　 9.6% 0.0427%
<2841> iFナス100H　　70114 　81862.74　 9.1% 0.0048%
<1436> グリーンエナシ　　　25700 　80528.02　 2.66% 0.1859%
<4075> ブレインズ　　　　　327700 　353658.62　 2.64% 0.0691%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

