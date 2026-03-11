ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～GENDA、グリーンエナシなどがランクイン

2026年3月11日 10:06

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～GENDA、グリーンエナシなどがランクイン
カナモト＜9678＞がランクイン（9時45分時点）。急伸。前日取引終了後に、第1四半
期決算を発表している。営業利益は56.89億円（前年同期比13.9％増）。防災・減災
対策やインフラ更新、都市再開発、物流施設などの大型案件が継続して進捗し、追
い風となった。26年10月期営業利益は187.00億円（前期比7.7％増）予想。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月11日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4814＞ ネクストウェア　　 3129300 　32514.52　 338.1% 0.153%
＜5248＞ テクノロジー　　　　596500 　50236.52　 258.08% -0.088%
＜7940＞ ウェーブロック　　　377900 　70304.74　 213.16% -0.0959%
＜4591＞ リボミック　　　　　10821500 　373122.68　 161.46% 0.18%
＜237A＞ iS米債25　　　　973400 　48729.716　 138.31% -0.0112%
＜6666＞ リバーエレテク　　　936600 　202483.46　 129.96% 0.1781%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　299300 　101238.8　 112.62% 0.1181%
＜6721＞ ウインテスト　　　　2089900 　101044.22　 100.28% -0.0087%
＜6907＞ ジオマテック　　　　370400 　159523.06　 96.6% -0.0389%
＜3840＞ PATH　　　　　　11755600 　327332.22　 96.05% 0.0789%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　　689900 　805721.76　 84.1% 0.0045%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　527800 　446539.68　 73.68% 0.1011%
＜6740＞ JDI　　　　　　　243145200 　10015503.06　 68.97% 0.1097%
＜2840＞ iFナス100　　　93770 　148822.203　 39.86% 0.007%
＜6656＞ インスペック　　　　122200 　66975.44　 28.32% 0.0496%
＜3083＞ スターシーズ　　　　139000 　92705　 27.28% 0.0171%
＜2664＞ カワチ薬品　　　　　255400 　611464.3　 24.85% 0.008%
＜179A＞ GX超米H　　　　　452540 　82145.654　 18.09% -0.0098%
＜3921＞ ネオジャパン　　　　35000 　54450.06　 17.19% -0.0145%
<2334> イオレ　　　　　　　1096100 　417567.98　 16.37% 0.0734%
<3180> Bガレージ　　　　　68300 　85826.04　 15.63% 0.0642%
<2841> iFナス100H　　70091 　81862.74　 9.07% 0.0048%
<3441> 山王　　　　　　　　51400 　87176.8　 4.66% -0.0057%
<7974> 任天堂　　　　　　　11496000 　105669707.1　 3.83% 0.0854%
<1436> グリーンエナシ　　　25700 　80528.02　 2.66% 0.1859%
＜9678＞ カナモト　　　　　　136600 　545621.3　 2.42% 0.0876%
<7245> 大同メタ　　　　　　411800 　495714.98　 -3.01% 0.0164%
<3546> アレンザHD　　　　195000 　282839.18　 -3.03% 0%
<2015> iF米710　　　　58083 　108940.957　 -4.53% -0.0009%
<6093> エスクローAJ　　　555200 　120922.64　 -4.87% 0.0855%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

関連記事