*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～GENDA、グリーンエナシなどがランクイン

カナモト＜9678＞がランクイン（9時45分時点）。急伸。前日取引終了後に、第1四半

期決算を発表している。営業利益は56.89億円（前年同期比13.9％増）。防災・減災

対策やインフラ更新、都市再開発、物流施設などの大型案件が継続して進捗し、追

い風となった。26年10月期営業利益は187.00億円（前期比7.7％増）予想。



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月11日 9:45 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4814＞ ネクストウェア 3129300 32514.52 338.1% 0.153%

＜5248＞ テクノロジー 596500 50236.52 258.08% -0.088%

＜7940＞ ウェーブロック 377900 70304.74 213.16% -0.0959%

＜4591＞ リボミック 10821500 373122.68 161.46% 0.18%

＜237A＞ iS米債25 973400 48729.716 138.31% -0.0112%

＜6666＞ リバーエレテク 936600 202483.46 129.96% 0.1781%

＜3444＞ 菊池製作 299300 101238.8 112.62% 0.1181%

＜6721＞ ウインテスト 2089900 101044.22 100.28% -0.0087%

＜6907＞ ジオマテック 370400 159523.06 96.6% -0.0389%

＜3840＞ PATH 11755600 327332.22 96.05% 0.0789%

＜2288＞ 丸大食 689900 805721.76 84.1% 0.0045%

＜6433＞ ヒーハイスト 527800 446539.68 73.68% 0.1011%

＜6740＞ JDI 243145200 10015503.06 68.97% 0.1097%

＜2840＞ iFナス100 93770 148822.203 39.86% 0.007%

＜6656＞ インスペック 122200 66975.44 28.32% 0.0496%

＜3083＞ スターシーズ 139000 92705 27.28% 0.0171%

＜2664＞ カワチ薬品 255400 611464.3 24.85% 0.008%

＜179A＞ GX超米H 452540 82145.654 18.09% -0.0098%

＜3921＞ ネオジャパン 35000 54450.06 17.19% -0.0145%

<2334> イオレ 1096100 417567.98 16.37% 0.0734%

<3180> Bガレージ 68300 85826.04 15.63% 0.0642%

<2841> iFナス100H 70091 81862.74 9.07% 0.0048%

<3441> 山王 51400 87176.8 4.66% -0.0057%

<7974> 任天堂 11496000 105669707.1 3.83% 0.0854%

<1436> グリーンエナシ 25700 80528.02 2.66% 0.1859%

＜9678＞ カナモト 136600 545621.3 2.42% 0.0876%

<7245> 大同メタ 411800 495714.98 -3.01% 0.0164%

<3546> アレンザHD 195000 282839.18 -3.03% 0%

<2015> iF米710 58083 108940.957 -4.53% -0.0009%

<6093> エスクローAJ 555200 120922.64 -4.87% 0.0855%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》