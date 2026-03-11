関連記事
*08:05JST 米国株式市場はまちまち、イラン戦の行方や原油動向で不透明感が台頭
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）
MAR10
Ｏ 54590（ドル建て）
Ｈ 55785
Ｌ 53565
Ｃ 54880 大証比+420（イブニング比+10）
Vol 7503
MAR10
Ｏ 54565（円建て）
Ｈ 55790
Ｌ 53550
Ｃ 54880 大証比+420（イブニング比+10）
Vol 45867
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル158.16円換算）で、ソフトバンクG＜9983＞、任天
堂＜7751＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.30 0.18 2420 -1
6
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.59 0.10 5211 7
3
8035 (TOELY) 住友商事 37.02 0.56 5855 8
3
6758 (SONY.N) TDK 14.19 0.27 2244 3
6
9432 (NTTYY) KDDI 17.15 0.05 2712 2.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 0.01 943 24.
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.40 0.36 4966 3
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.80 -0.08 3733 10
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.53 4874 16
9
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.33 -0.08 6114 1
6
8001 (ITOCY) 丸紅 347.12 10.56 5490 7
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.28 0.17 6548 9
7
8031 (MITSY) 東京エレク 128.12 -1.85 40527 49
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 -1.00 6326 -27
2
4568 (DSNKY) 第一三共 18.21 -0.09 2880 3
4
9433 (KDDIY) 関西電力 7.71 0.00 2439 -42.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.29 0.22 1051 -1036.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 37.70 0.00 1988 20.
5
7267 (HMC.N) スズキ 53.03 0.39 2097 32.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.26 0.26 5776 3
3
6902 (DNZOY) ファナック 19.58 0.08 6194 4
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 30.32 -0.19 9591 7
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.82 -0.31 2818 1
7
8411 (MFG.N) オリックス 31.82 -0.40 5033 9
6
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.23 0.08 19343 11
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.20 0.14 5757 4
0
7741 (HOCPY) キヤノン 28.48 -0.07 4504 3
1
6503 (MIELY) 三菱電機 69.73 1.42 5514 9
7
6981 (MRAAY) 日東電工 20.98 0.28 3318 4
0
7751 (CAJPY) 任天堂 14.90 0.63 9426 30
6
6273 (SMCAY) SMC 21.59 0.44 68293 77
3
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.77 0.04 377 -
4
6146 (DSCSY) ディスコ 44.90 0.20 71014 122
4
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.43 0.28 2124 6
9
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.08 1.44 5232 5
5
6702 (FJTSY) 富士通 23.05 -0.64 3646 -1
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.50 17.90 20482 -5
3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.41 -0.37 3293 -12
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.29 0.25 1944 8
2
8002 (MARUY) 三井物産 756.74 -6.17 5984 9
2
6723 (RNECY) ルネサス 8.15 0.23 2578 28.
5
6954 (FANUY) 京セラ 16.78 0.18 2654 28.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 19.08 0.06 1509 16.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 31.33 0.17 4955 4
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 45.82 2.81 7247 7
9
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.64 -0.05 3049 3
2
6594 (NJDCY) 日本電産 3.59 -0.05 2271 -1
5
6857 (ATEYY) シスメックス 9.54 -0.39 1509 -1.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.04 -0.10 2062 1
9
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.31 -0.04 1472 -1
6
（時価総額上位50位、1ドル158.16円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 18.59 1470 109.5 8.0
5
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.29 1944 82 4.4
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4874 169 3.5
9
7751 (CAJPY) 任天堂 14.90 9426 306 3.3
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.43 2124 69 3.3
6
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.41 3293 -120 -3.5
2
9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.72 2486 -127 -4.8
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6326 -272 -4.1
2
8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4745 -203 -4.1
0
「米国株式市場概況」（10日）
ＮＹＤＯＷ
終値：47706.51 前日比：-34.29
始値：47771.43 高値：48220.54 安値：47444.23
年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：22697.10 前日比：1.16
始値：22722.94 高値：22906.72 安値：22608.23
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6781.48 前日比：-14.51
始値：6796.56 高値：6845.08 安値：6759.74
年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.792％ 米10年国債 4.158％
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は34.29ドル安の47706.51ドル、ナスダックは1.
16ポイント高の22697.11で取引を終了した。
国防長官がイランの敗北まで攻撃する姿勢を強調したため戦争激化懸念が再燃し、
寄り付き後、下落。その後、中古住宅販売件数が予想外に増加したことが好感され
たほか、原油価格の下落で安心感が広がり、上昇に転じた。石油備蓄共同放出の可
能性やホルムズ海峡の石油輸送の行方を睨んだ原油価格の激しい値動きに連れ、売
り買いが交錯し相場はもみ合いで終了。セクター別では半導体・同製造装置やテク
ノロジー・ハード・機器が上昇した一方、商業・専門サービスが下落した。
電気自動車メーカーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）はドイツ、フォルクス
ワーゲンとの合併会社による小型SUV電気自動車「R2」の発売を控え、アナリストが
投資判断を引き上げ、上昇。アルファベット（GOOG）は国防総省がアンソロピック
にかわり、同社傘下グーグルの「Gemini」を人工知能（AI）ツールとして使用する
ことが明かになり、上昇。医薬品メーカーのバーテックス・ファーマシュ―ティカ
ル（VRTX）は開発中の肝臓の難病治療薬を巡る最終治験結果が目標に達したため、
上昇。
半導体関連のマイクロン（MU）とアプライド・マテリアルズ（AMAT）は共同でAIシ
ステムのエネルギー効率を改善する次世代メモリーやストーレッジのソリューショ
ン開発に携わっていることが明かになり、それぞれ上昇。百貨店のコールズ（KSS）
は第4四半期の売上減を嫌気し、下落した。
IT会社のオラクル（ORCL）は取引終了後に四半期決算を発表。第3四半期の調整後収
入や第4四半期の調整後1株当たり利益見通しが予想を上回り時間外取引で買われて
いる。
