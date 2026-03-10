*18:34JST 10日の香港市場概況：ハンセン指数は反発

10日の香港市場では、主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比551.44ポイント（2.17％）高の25959.90ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は128.80ポイント（1.50％）高の8710.26ポイントと反発。ハンセン指数の構成銘柄では72が上昇、17が下落、変わらずは1で多くの銘柄が上昇。原油価格の反落や米国株高が好感されたようだ。

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（CATL：3750/HK）が9.3％高、中国インターネットサービス大手の騰訊HD（テンセント・ホールディングス：700/HK）が7.3％高。中芯国際集成電路製造（SMIC）（981/HK）が5.5%高。

セクター別では、半導体が高い。SMICのほか、瀾起科技（6809/HK）が10.9％高、愛芯元智半導体（600/HK）が9.8％高、蘇州納芯微電子（2676/HK）が6.5％高。ロボット関連など人工知能（AI）技術の銘柄群も強含み。南京埃斯頓自動化（2715/HK）が3.3％高、寧波均勝電子（699/HK）が3.0％高、優必選科技（9880/HK）が2.7％高。一方、石油・石炭セクターはさえない。中国石油天然気（857/HK）は3.6%安、中国海洋石油（883/HK）が1.6％安、中国神華能源（1088/HK）は2.2％安で10日の取引を終えている。《AK》