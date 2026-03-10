*17:15JST 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて一段安

10日の東京市場でドル・円は軟調。中東紛争の激化を背景とした原油高が一服し、インフレ圧力を意識したドル買い後退で157円95銭から弱含む展開に。NY原油先物(WTI)にらみの展開で下げ渋る場面もあったが、午後は再び軟化し157円27銭まで根を下げた。

・ユ-ロ・円は183円63銭から183円06銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1607ドルから1.1663ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値53,524.09円、高54,694.89値円、安値53,487.19円、終値54,248.39円(前日比1,519.67円高)

・17時時点：ドル・円157円40-50銭、ユ-ロ・円183円40-50銭

【要人発言】

・片山財務相

「金融政策の具体的手法は日銀に委ねられており、そうあるべき」

「日銀には引き続き政府と密接に連携し、適切な金融政策運営を行うことを期待」

・イスラム革命防衛隊（国営メディア）

「戦争の終結を決めるのは我々だ」

「米国とイスラエルの攻撃継続なら、石油輸出許可せず」

「イランに関するトランプ大統領の発言はナンセンス」

・ハウザー豪準備銀行（RBA）副総裁

「現時点では、すべてが極めて不確実」

「原油高は明らかにインフレ予測の上振れリスクだが、依然として流動的」

「経済に余剰能力が限られていることが裏付けられた」

「消費を含め、すべての国内データが期待通り強い結果となったわけではない」

「国内経済は多くの面において良好」

【経済指標】

・日・10-12月期国内総生産改定値：前期比年率+1.3％（速報値：+0.2％）《TY》