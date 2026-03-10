関連記事
東証グロ－ス指数は大幅反発、原油価格下落でひとまず安心感
*17:05JST 東証グロ－ス指数は大幅反発、原油価格下落でひとまず安心感
東証グロース市場指数 998.86 ＋36.40／出来高 2億7053万株／売買代金 1617億円東証グロース市場250指数 772.53 ＋29.44／出来高 1億5170万株／売買代金1283億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反発。値上がり銘柄数は522、値下がり銘柄数は68、変わらずは9。
前日9日の米株式市場でダウ平均は3日ぶり反発。中東紛争の激化や原油高騰を受け、寄り付き後、大幅安。その後、主要7カ国（G7）財務相が9日の緊急会合で、石油備蓄を共同放出する可能性を協議したとの報道やトランプ政権の抑制策検討との報道で原油価格が反落するに連れ、相場は下げ止まった。終盤にかけ、トランプ大統領がインタビューで間もなく戦争が終了する可能性に言及すると原油価格が急落、長期金利も低下し、相場は大幅上昇に転じた。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.41％高となった。昨日の米株式市場で、取引開始後に一時900ドル近く下げたダウ平均が取引終盤に上昇に転じるなど、主要指数が底堅く推移したことが東京市場の株価の支えとなった。また、原油価格が下落したことから過度な警戒感が緩和し、投資家心理を上向かせた。さらに、昨日の東証グロース市場指数が3.3％下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。加えて、昨日の東証グロース市場指数が一時6.1％下落した後に下げ渋ったことから、相場の下値は堅いとの見方もあった。一方、イランを巡る混迷や原油価格の先行き不透明感は払しょくできず、投資家心理を慎重にさせ、また、ダウ平均先物が時間外取引で軟調な動きとなったことから、東証グロース市場指数は後場寄り後にやや伸び悩む場面があったが、売り急ぐ動きはなく、その後は堅調に推移し、昨日の下落分を回復して本日を終えた。
個別では、株主優待制度を導⼊すると発表したロボペイ＜4374＞、26年7月期上期利益予想を上方修正したリッジアイ＜5572＞、株主優待制度を導入すると発表したSBIリーシング＜5834＞、8機目となる小型SAR衛星StriXシリーズの打上げを発表したSyns＜290A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、インバウンド＜7031＞などが顔を出した。
一方、前日まで3日連続ストップ高の反動安となったグリーンモンスター＜157A＞、前日まで4日連騰の反動安となったフリー＜4478＞、25日線や75日線が上値を阻んだGEI＜9212＞、25日線近辺が上値抵抗帯となったHENNGE＜4475＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やタイミー＜215A＞が下落。値下がり率上位には、インテグループ＜192A＞、FFRI＜3692＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 2563| 456| 21.64|
2| 7031|インバウンド | 682| 100| 17.18|
3| 4075|ブレインズ | 1316| 190| 16.87|
4| 6521|オキサイド | 4920| 700| 16.59|
5| 7318|セレンディップ | 1939| 263| 15.69|
6| 2321|ソフトフロン | 406| 55| 15.67|
7| 7777|３Ｄマトリクス | 753| 92| 13.92|
8| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 1198| 141| 13.34|
9| 4588|オンコリス | 3295| 365| 12.46|
10| 5243|ｎｏｔｅ | 2314| 252| 12.22|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 157A|Ｇモンスター | 1346| -400| -22.91|
2| 4478|フリー | 2279| -217| -8.69|
3| 192A|インテグループ | 2055| -98| -4.55|
4| 3692|ＦＦＲＩ | 7490| -350| -4.46|
5| 7036|イーエムＮＪ | 817| -34| -4.00|
6| 9212|ＧＥＩ | 381| -15| -3.79|
7| 177A|コージンバイオ | 1211| -38| -3.04|
8| 6579|ログリー | 304| -8| -2.56|
9| 1444|ニッソウ | 2718| -66| -2.37|
10| 6558|クックビズ | 709| -17| -2.34|《SK》
スポンサードリンク