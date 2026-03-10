*16:35JST 日経VI：大幅に低下、原油価格下落で警戒感後退

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は10日、前日比-24.45（低下率42.89％）の32.55と大幅に低下した。なお、高値は48.02、安値は32.55。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。原油価格が下落したことなどが安心感となり、今日は取引開始後に日経225先物が大幅高となったことから、昨日まで極度に高まっていた緊張感が緩和。ボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退し、日経VIは昨日の水準を大幅に下回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》