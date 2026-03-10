関連記事
3月10日本国債市場：債券先物は132円33銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付132円60銭 高値132円61銭 安値131円93銭 引け132円33銭
2年 1.236％
5年 1.607％
10年 2.165％
20年 3.018％
10日の債券先物3月限は132円60銭で取引を開始し、132円33銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.56％、10年債は4.11％、30年債は4.73％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.85％、英国債は4.64％、オーストラリア10年債は4.84％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・時間未定 中国・2月貿易収支（予想：＋1796億ドル）
・18：30 南アフリカ・10-12月期国内総生産（予想：前年比＋1.8％）
・23：00 米・2月中古住宅販売件数（予想：387万件、1月：391万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
