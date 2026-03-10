*15:43JST 新興市場銘柄ダイジェスト:Synsが急騰、SBIリーシングが大幅反発

＜4264＞ セキュア 1939 +82

大幅反発。9日の取引終了後に、リコージャパンとフィジカルセキュリティ分野で資本業務提携契約を締結したこと及び第三者割当による新株式を発行することを発表し、好材料視されている。リコージャパンを割当先とする567,000株(発行価格は1,692円)、調達資金の額959,364,000円の第三者割当増資を実施する。両社は、同資本業務提携により、提案から施工、導入後の保守までを一体で提供する体制を強化し、企業及び地域の安全性向上と生産性向上に貢献していくとしている。

＜3633＞ GMOペパボ 1989 +72

反発。国内ECカート構築サービス初「カラーミーショップbyGMOペパボ」が「AIコネクター」(リモートMCPサーバー)の提供を開始したと発表し、好感されている。「カラーミーショップ byGMOペパボ」ユーザーは、ショップ向けアプリケーションプラットフォーム『カラーミーショップ アプリストア』より、アプリ「AIコネクター」をインストールすることで、外部AIアプリケーションと安全に接続し、AIとの対話を通じた商品管理や受注管理などのEC運営における日常業務の自動化が可能になる。

＜290A＞ Syns 1293 +74

急騰。9日の取引終了後に、8機目となる小型SAR衛星StriXシリーズの打上げを発表し、好材料視されている。打上げ予定期間は3月19日(UTC)から14日間、打上げ予定日時は3月20日02:45(日本時間)、打上げロケットはRocket Lab Electronロケット、打上げ場所はニュージーランド・マヒア半島としている。

＜5834＞ SBIリーシング 5990 +320

大幅反発。9日の取引終了後に、株主優待制度の導入を発表し、好材料視されている。毎年3月31日時点の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上を保有する株主を対象に、SBI VCトレードの口座で暗号資産「XRP」が受け取れるクーポンコード券を贈呈する。保有株式数1,000株未満、または保有株式数1,000株以上で継続保有期間が1年未満の株主に2,000円相当、継続保有期間1年以上でかつ保有株数1,000株以上の株主には8,000円相当を贈呈する。

＜5572＞ リッジアイ 2154 +140

大幅反発。26年7月期第2四半期業績予想の修正を発表し、好材料視されている。案件の大型化や長期化により粗利率の向上や社員の稼働率の上昇、さらに既存顧客や提携先からの案件が多いことによる新規営業コストの低下などの影響で、カスタムAIソリューション事業の粗利率が想定以上に向上したため、営業利益が期初計画より41.7%増と大幅に増加する見通しとした。なお、売上高については、デジタルマーケティング事業において受注回復に時間を要しており、期初計画より減少する見込みとしている。

＜4889＞ レナサイエンス 2089 +139

反発。国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の令和8年度「臨床研究・治験推進研究事業」に申請していた「局所進行非小細胞肺がんを対象に、初回標準治療である化学放射線療法と免疫チェックポイント阻害薬デュルバルマブによる地固め療法に対するPAI-1阻害薬(RS5614)併用療法の有効性と安全性を検討する第2相試験」が採択されたことを発表し、好材料視されている。研究開発期間は令和8年4月1日～令和12年3月31日予定、令和8年度研究開発費予定額は7,800万円としている。《YY》