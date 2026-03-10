*12:16JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、原油相場を注視

10日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。原油相場の失速でドル売りが強まり、157円95銭から157円53銭まで下落。ただ、NY原油先物(WTI)は1バレル＝85ドルを再び上回り、ドルは買戻し。一方、日経平均株価の大幅反発で、円売りに振れやすい。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円53銭から157円95銭、ユ-ロ・円は183円06銭から183円63銭、ユ-ロ・ドルは1.1612ドルから1.1645ドル。

【要人発言】

・片山財務相

「金融政策の具体的手法は日銀に委ねられており、そうあるべき」

「日銀には引き続き政府と密接に連携し、適切な金融政策運営を行うことを期待」

・イスラム革命防衛隊（国営メディア）

「戦争の終結を決めるのは我々だ」

「米国とイスラエルの攻撃継続なら、石油輸出許可せず」

「イランに関するトランプ大統領の発言はナンセンス」

【経済指標】

・日・10-12月期国内総生産改定値：前期比年率+1.3％（速報値：+0.2％）《TY》