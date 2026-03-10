マイクロアド　流通小売企業とメーカーを繋ぎ、双方の収益化や販促施策を横断支援する「流通戦略室」を新設

関連記事
マイクロアド＜9553＞は10日、流通小売企業とメーカー各社を繋ぎ、双方のマネタイズおよびマーケティング施策を横断的に支援する専門組織「流通戦略室」を新設したと発表した。
マイクロアド＜9553＞は10日、流通小売企業とメーカー各社を繋ぎ、双方のマネタイズおよびマーケティング施策を横断的に支援する専門組織「流通戦略室」を新設したと発表した。
同社が国内外に持つ営業網とデジタルマーケティングの知見を活かし、国内客と訪日客が混在する店舗環境や来客属性に合わせたオリジナルのマーケティング施策を構築・提供する。実店舗における包括的なアプローチを可能にすることで、流通小売とメーカー双方の収益最大化を支援する。
背景には、リテールメディア市場の拡大に伴い、流通小売企業における店舗活用の需要が高まっていることや、メーカー各社において国内外の多様な客層に対し実店舗と連動したマーケティング施策を展開したいというニーズが拡大していることがある。
同社は国内およびアジア圏を中心とした海外拠点の営業網を活用し、国内外の多様な客層を捉えたマーケティング支援を展開してきた。国内客と訪日客が混在する店舗環境においても、デジタル施策のほか多言語サイネージなどのオフライン施策を来客属性に応じて柔軟に設計できる点が特徴である。
流通戦略室では各流通小売企業と直接連携し、来客属性に応じたメーカーが活用しやすいオリジナルのマーケティング施策を共同開発する。店舗ごとに個別運用されていたマーケティング施策を共通規格化し、来客属性分析に基づいた最適なプランニングを実現するほか、オンラインとオフラインを統合した多角的なマーケティング支援を行う。
同社は今後、自社の保有データと流通・メーカー各社の顧客基盤を掛け合わせ、オンライン・オフラインを連動させたマーケティングサービスを展開し、これらを通じて企業の課題解決の支援とさらなるサービス拡充を推進するとしている。《KM》
