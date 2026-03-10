関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～アライドHD、日本精密などがランクイン
アライドHD＜6835＞がランクイン（9時45分時点）。大幅反発。前日取引終了後に、発
行済株式数の0.95％にあたる100万株、金額で3億円を上限とする自社株買いを実施
すると発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。取得期間は26年3月10
日から4月10日まで。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月10日 9:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 27679 102017.143 354.44% -0.0019%
＜2634＞ NFSP500ヘ 131013 30727.662 267.97% 0.0223%
＜313A＞ iSSP500T 259040 24133.777 126.37% 0.0108%
＜2648＞ NF米債7H 95905 82065.593 126.06% 0.0048%
＜179A＞ GX超米H 457840 57858.644 109.28% 0.013%
＜408A＞ iSベストAI 1275590 87147.926 105.48% 0.05%
＜2016＞ iF米710H 393578 381554.315 101.44% -0.0091%
＜9405＞ 朝日放送 358500 141863.74 98.86% 0.1043%
＜7771＞ 日本精密 1926400 421930.2 68.16% 0.1885%
＜3896＞ 阿波製紙 190800 37822.4 65.37% 0.0586%
＜4882＞ ペルセウス 7582600 1019351.48 59.24% 0.052%
＜8011＞ 三陽商 118600 306294.1 47.18% 0.0187%
＜2038＞ ドバイブル 1071411 2160362.632 29.14% -0.1926%
＜7613＞ シークス 231700 209150.72 25.86% -0.0152%
＜1473＞ Oneトピクス 119020 311071.466 25.26% 0.023%
＜157A＞ Gモンスター 1381000 1668038.54 24.04% 0.0383%
＜5939＞ 大谷工業 40800 206626.6 21.79% -0.1161%
＜4264＞ セキュア 31700 54306.12 4.91% 0.0522%
＜2301＞ 学情 144100 250010.24 3.57% -0.0027%
<7800> アミファ 92600 172024.84 2.85% 0.0891%
<7229> ユタカ技研 71000 201523.2 1.42% -0.0154%
<5352> 黒崎播磨 111900 411029.1 0.45% 0.0012%
<6740> JDI 101568500 5350830.6 -0.66% 0%
<8985> JHR 185034 13546506.04 -1.88% 0.0037%
<1699> NF原油先 1741600 963311.245 -2.69% -0.0982%
<7256> 河西工 1317200 455739.18 -5.3% 0.1111%
<1482> 米債ヘッジ 43071 92694.636 -5.5% 0.0055%
<133A> GX超短米 137952 157154.671 -9.32% -0.0074%
＜6835＞ アライドHD 991700 315914.66 -9.66% 0.1372%
<1671> WTI原油 1324709 6932100.291 -10.79% -0.0994%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
