ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～アライドHD、日本精密などがランクイン

2026年3月10日 09:57

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:57JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アライドHD、日本精密などがランクイン
アライドHD＜6835＞がランクイン（9時45分時点）。大幅反発。前日取引終了後に、発
行済株式数の0.95％にあたる100万株、金額で3億円を上限とする自社株買いを実施
すると発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。取得期間は26年3月10
日から4月10日まで。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月10日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 27679 　102017.143　 354.44% -0.0019%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　131013 　30727.662　 267.97% 0.0223%
＜313A＞ iSSP500T　　259040 　24133.777　 126.37% 0.0108%
＜2648＞ NF米債7H　　　　95905 　82065.593　 126.06% 0.0048%
＜179A＞ GX超米H　　　　　457840 　57858.644　 109.28% 0.013%
＜408A＞ iSベストAI　　　1275590 　87147.926　 105.48% 0.05%
＜2016＞ iF米710H　　　393578 　381554.315　 101.44% -0.0091%
＜9405＞ 朝日放送　　　　　　358500 　141863.74　 98.86% 0.1043%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　1926400 　421930.2　 68.16% 0.1885%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　190800 　37822.4　 65.37% 0.0586%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　7582600 　1019351.48　 59.24% 0.052%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　　118600 　306294.1　 47.18% 0.0187%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　1071411 　2160362.632　 29.14% -0.1926%
＜7613＞ シークス　　　　　　231700 　209150.72　 25.86% -0.0152%
＜1473＞ Oneトピクス　　　119020 　311071.466　 25.26% 0.023%
＜157A＞ Gモンスター　　　　1381000 　1668038.54　 24.04% 0.0383%
＜5939＞ 大谷工業　　　　　　40800 　206626.6　 21.79% -0.1161%
＜4264＞ セキュア　　　　　　31700 　54306.12　 4.91% 0.0522%
＜2301＞ 学情　　　　　　　　144100 　250010.24　 3.57% -0.0027%
<7800> アミファ　　　　　　92600 　172024.84　 2.85% 0.0891%
<7229> ユタカ技研　　　　　71000 　201523.2　 1.42% -0.0154%
<5352> 黒崎播磨　　　　　　111900 　411029.1　 0.45% 0.0012%
<6740> JDI　　　　　　　101568500 　5350830.6　 -0.66% 0%
<8985> JHR　　　　　　　185034 　13546506.04　 -1.88% 0.0037%
<1699> NF原油先　　　　　1741600 　963311.245　 -2.69% -0.0982%
<7256> 河西工　　　　　　　1317200 　455739.18　 -5.3% 0.1111%
<1482> 米債ヘッジ　　　　　43071 　92694.636　 -5.5% 0.0055%
<133A> GX超短米　　　　　137952 　157154.671　 -9.32% -0.0074%
＜6835＞ アライドHD　　　　991700 　315914.66　 -9.66% 0.1372%
<1671> WTI原油　　　　　1324709 　6932100.291　 -10.79% -0.0994%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

関連記事