今日の注目スケジュール：GDP改定値、米中古住宅販売件数、中貿易収支など

2026年3月10日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、米中古住宅販売件数、中貿易収支など
＜国内＞
08:30　家計支出(1月)　2.5％　-2.6％
08:50　GDP改定値(10-12月)　1.2％　0.2％
08:50　GDPデフレーター(10-12月)　3.4％　3.4％
08:50　GDP民間消費支出(10-12月)　0.1％　0.1％
08:50　GDP民間企業設備(10-12月)　1.2％　0.2％
08:50　マネーストック(2月)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
15:00　工作機械受注(2月)　　25.3％


＜海外＞
08:00　韓・GDP(10-12月)　1.5％　1.5％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.19％
18:30　南ア・GDP(10-12月)　1.8％　2.1％
23:00　米・中古住宅販売件数(2月)　387万件　391万件


中・貿易収支(2月)　1750億ドル

中・輸出(2月)　6.6％

中・輸入(2月)　5.5％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

