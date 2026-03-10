関連記事
今日の注目スケジュール：GDP改定値、米中古住宅販売件数、中貿易収支など
＜国内＞
08:30 家計支出(1月) 2.5％ -2.6％
08:50 GDP改定値(10-12月) 1.2％ 0.2％
08:50 GDPデフレーター(10-12月) 3.4％ 3.4％
08:50 GDP民間消費支出(10-12月) 0.1％ 0.1％
08:50 GDP民間企業設備(10-12月) 1.2％ 0.2％
08:50 マネーストック(2月)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
15:00 工作機械受注(2月) 25.3％
＜海外＞
08:00 韓・GDP(10-12月) 1.5％ 1.5％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.19％
18:30 南ア・GDP(10-12月) 1.8％ 2.1％
23:00 米・中古住宅販売件数(2月) 387万件 391万件
中・貿易収支(2月) 1750億ドル
中・輸出(2月) 6.6％
中・輸入(2月) 5.5％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
