*19:16JST アイル---2026年7月期通期連結業績予想を上方修正

アイル＜3854＞は6日、2025年9月5日に公表した2026年7月期通期連結業績予想(2025年8月-2026年7月)を修正したと発表した。売上高は従来予想の207.00億円を据え置いた一方、利益面は上方修正した。営業利益は52.50億円から55.00億円へ引き上げ、増加額は2.50億円、増加率は4.8％となる見通しとした。経常利益は52.75億円から55.40億円へ修正し、増加額は2.65億円、増加率は5.0％。親会社株主に帰属する当期純利益は37.25億円から40.50億円へ修正し、増加額は3.25億円、増加率は8.7％となる見込みである。1株当たり当期純利益は161円95銭を見込む。

修正の背景として、国内の中堅・中小企業におけるDX投資需要の拡大を受け、主力パッケージソフト「アラジンオフィス」の大型案件の売上進捗が堅調に推移していることを挙げた。これに加え、生産性向上による売上総利益率の改善が利益を押し上げる要因となり、営業利益、経常利益、当期純利益のいずれも従来予想を上回る見通しとなった。

一方、売上高については半導体不足によるサーバ納期遅延の可能性を考慮し、当初計画の水準を維持した。なお、今回修正した1株当たり当期純利益の算定では、「株式付与ESOP信託口」により取得した同社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。《AK》