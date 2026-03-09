関連記事
東証グロ－ス指数は大幅反落、後場は日経平均同様に若干持ち直す
東証グロース市場指数 962.46 -33.65／出来高 2億8705万株／売買代金 1787億円東証グロース市場250指数 743.09 -27.71／出来高 1億7707万株／売買代金 1535億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反落。値上がり銘柄数は56、値下がり銘柄数は527、変わらずは16。
6日の米国市場でダウ平均は453.19ドル安の47501.55ドル、ナスダックは361.31ポイント安の22387.68で取引を終了。雇用統計で雇用者数が予想外に減少に落ち込み、失業率も上昇する弱い結果を嫌気し、寄り付き後、大幅下落。その後も中東紛争激化による供給不足で原油価格が急騰し23年来の高値を更新すると売りに拍車がかかったほか、プライベートクレジット懸念も重しとなり続落した。終盤に、政府がオイルタンカーなど海事運送を巡り、最大200億ドルの損失を補填する保険提供を発表すると、下げ幅を縮小し終了。
こうした米国市場の流れもあって、東証グロース市場指数は下落してスタート。その後も下げ幅を広げる展開で、934.48ptまで弱含んだ。ただ、売りが一巡し、押し目買いも入ったとみられ、後場はやや持ち直す展開だった。
個別では、12.90％安となったソフトフロント＜2321＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、GNI＜2160＞、パワーエックス＜485A＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、J・TEC＜7774＞、Syns＜290A＞、アクセルスペース＜402A＞などがランクイン。
一方、23.61％高となったペルセウス＜4882＞が上昇率トップに。量子コンピュータ向け紫外レーザ光源の販売を開始したと発表したオキサイド＜6521＞にも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、フリー＜4478＞、GENDA＜9166＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、アーキテクツSJ＜6085＞、グリーンモンスター＜157A＞、ブレインズ＜4075＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオ＜4592＞やシーユーシー＜9158＞などが下落した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4882|ペルセウス | 288| 55| 23.61|
2| 6085|アキテクツＳＪ | 2107| 400| 23.43|
3| 157A|Ｇモンスター | 1746| 300| 20.75|
4| 6521|オキサイド | 4220| 650| 18.21|
5| 4075|ブレインズ | 1126| 150| 15.37|
6| 192A|インテグループ | 2153| 162| 8.14|
7| 142A|ジンジブ | 608| 33| 5.74|
8| 7685|ＢＵＹＳＥＬＬ | 6510| 250| 3.99|
9| 9166|ＧＥＮＤＡ | 680| 24| 3.66|
10| 9212|ＧＥＩ | 396| 14| 3.66|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2321|ソフトフロン | 351| -52| -12.90|
2| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 643| -80| -11.07|
3| 290A|Ｓｙｎｓ | 1219| -146| -10.70|
4| 402A|アクセルスペース | 605| -63| -9.43|
5| 4418|ＪＤＳＣ | 858| -84| -8.92|
6| 4597|ソレイジア | 31| -3| -8.82|
7| 6081|アライドアーキ | 355| -33| -8.51|
8| 5259|ＢＢＤＩ | 1018| -94| -8.45|
9| 3803|イメージ情 | 480| -44| -8.40|
10| 4052|フィーチャ | 301| -27| -8.23|《FA》
