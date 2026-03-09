*14:13JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ローム、カドスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月9日 13:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2039＞ ドバイベア 2136887 126129.778 296.40% -0.1956%

＜1496＞ IG社債H 103158 18003.737 262.25% -0.0075%

＜157A＞ Gモンスター 3499300 507517.24 250.55% 0.2074%

＜2511＞ NF外債 348390 73642.311 241.67% -0.005%

＜3553＞ 共和レザ 789300 95327.4 234.41% -0.1502%

＜6740＞ JDI 279290200 2805052.96 194.93% 0.8148%

＜408A＞ iSベストAI 1122910 40116.666 191.22% -0.0761%

＜1478＞ iS高配当 472579 415947.631 185.94% -0.033%

＜452A＞ iSSPカバコ 471740 85825.173 177.81% -0.006%

＜2013＞ 米高配当 2461740 369190.012 173.47% -0.0048%

＜2012＞ iS米債03 740060 44711.081 166.61% 0.0059%

＜1674＞ プラチナETF 15138 120998.225 160.74% -0.0197%

＜6963＞ ローム 16658200 13907317.89 152.75% 0.0524%

＜2866＞ GX優先証 129239 43896.935 152.22% -0.0167%

＜6521＞ オキサイド 1807800 1587588.26 147.53% 0.1428%

＜2857＞ ドイツ債H 435330 225558.64 131.53% -0.0063%

＜224A＞ GXウラニウム 146761 88105.551 119.58% -0.0755%

＜211A＞ カドス 25700 33503.2 114.93% -0.0485%

＜448A＞ SSゴルヘ有 241570 27573.845 114.31% -0.0038%

＜7603＞ ジーイエット 745100 33934.56 113.40% -0.0503%

<4979> OATアグリオ 74000 55418.22 110.89% 0.0586%

<133A> GX超短米 231300 92020.801 110.12% 0.0084%

<1488> iFJリート 643611 422325.502 98.19% -0.0039%

<2555> 東証REIT 57310 37922.186 94.52% -0.0036%

<3556> リネットJPN 439000 174048.28 91.57% -0.0626%

<2239> SPレバ2倍 7497 73233.515 87.50% -0.0684%

<2629> iFGBA100 12086 19906.794 86.05% -0.0153%

<1850> 南海辰村 353200 72068.66 81.02% -0.0574%

<3854> アイル 230700 236362.76 79.80% 0.0453%

<4113> 田岡化 327100 133982.6 78.51% -0.0744%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》