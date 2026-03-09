ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ローム、カドスなどがランクイン

2026年3月9日 14:13

記事提供元：フィスコ

*14:13JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ローム、カドスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月9日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2039＞ ドバイベア　　　　 　2136887 　126129.778　 296.40% -0.1956%
＜1496＞ IG社債H　　　　 　103158 　18003.737　 262.25% -0.0075%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　3499300 　507517.24　 250.55% 0.2074%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　348390 　73642.311　 241.67% -0.005%
＜3553＞ 共和レザ　　　　　 　789300 　95327.4　 234.41% -0.1502%
＜6740＞ JDI　　　　　　 　279290200 　2805052.96　 194.93% 0.8148%
＜408A＞ iSベストAI　　 　1122910 　40116.666　 191.22% -0.0761%
＜1478＞ iS高配当　　　　 　472579 　415947.631　 185.94% -0.033%
＜452A＞ iSSPカバコ　　 　471740 　85825.173　 177.81% -0.006%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　2461740 　369190.012　 173.47% -0.0048%
＜2012＞ iS米債03　　　 　740060 　44711.081　 166.61% 0.0059%
＜1674＞ プラチナETF　　 　15138 　120998.225　 160.74% -0.0197%
＜6963＞ ローム　　　　　　 　16658200 　13907317.89　 152.75% 0.0524%
＜2866＞ GX優先証　　　　 　129239 　43896.935　 152.22% -0.0167%
＜6521＞ オキサイド　　　　 　1807800 　1587588.26　 147.53% 0.1428%
＜2857＞ ドイツ債H　　　　 　435330 　225558.64　 131.53% -0.0063%
＜224A＞ GXウラニウム　　 　146761 　88105.551　 119.58% -0.0755%
＜211A＞ カドス　　　　　　 　25700 　33503.2　 114.93% -0.0485%
＜448A＞ SSゴルヘ有　　　 　241570 　27573.845　 114.31% -0.0038%
＜7603＞ ジーイエット　　　 　745100 　33934.56　 113.40% -0.0503%
<4979> OATアグリオ　　 　74000 　55418.22　 110.89% 0.0586%
<133A> GX超短米　　　　 　231300 　92020.801　 110.12% 0.0084%
<1488> iFJリート　　　 　643611 　422325.502　 98.19% -0.0039%
<2555> 東証REIT　　　 　57310 　37922.186　 94.52% -0.0036%
<3556> リネットJPN　　 　439000 　174048.28　 91.57% -0.0626%
<2239> SPレバ2倍　　　 　7497 　73233.515　 87.50% -0.0684%
<2629> iFGBA100　 　12086 　19906.794　 86.05% -0.0153%
<1850> 南海辰村　　　　　 　353200 　72068.66　 81.02% -0.0574%
<3854> アイル　　　　　　 　230700 　236362.76　 79.80% 0.0453%
<4113> 田岡化　　　　　　 　327100 　133982.6　 78.51% -0.0744%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

