*12:22JST 東京為替：ドル・円は強含み、原油急伸でドル買い

9日午前の東京市場でドル・円は強含み、158円06銭から158円76銭まで値を切り上げた。中東紛争が2週目に入ってNY原油先物(WTI)は1バレル＝100ドルを突破し、不透明感やインフレ圧力によりドル買い優勢。クロス円もドル・円に追随した値動き。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円06銭から158円76銭、ユ-ロ・円は182円40銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1507ドルから1.1553ドル。

【要人発言】

・トランプ米大統領（イスラエル紙）

「イラン戦争の終結は、ネタニヤフ首相と共に決定する」

【経済指標】

・日・1月現金給与総額：前年比+3.0％（12月：+2.4％）

・日・1月経常収支：+9416億円（予想：+9300億円、12月：+7288億円）

・中国・2月消費者物価指数：前年比+1.3％（予想：+0.9％、1月：+0.2％）

・中国・2月生産者物価指数：前年比-0.9％（予想：-1.1％、1月：-1.4％）《TY》