3/9の強弱材料
*08:41JST 3/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（55620.84、+342.78）
・為替相場は円安・ドル高（158.20-30）
・米原油先物相場は上昇（90.90、+9.89）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（47501.55、-453.19）
・ナスダック総合指数は下落（22387.68、-361.31）
・SOX指数は下落（7514.74、-307.02）
・シカゴ日経225先物は下落（54015、-1715）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月毎月勤労統計-現金給与総額
・1月実質賃金総額
・2月貸出動向 銀行計
・2月銀行貸出動向(含信金前年比)
・1月国際収支(経常収支)
・1月景気一致指数
・1月景気先行CI指数
・2月景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)
・2月景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)
・2月米国ニューヨーク連銀インフレ期待調査
・ユーロ圏財務相会合
・2月中国消費者物価指数
・2月中国生産者物価指数
・2月中国資金調達総額(14日までに)
・2月中国マネーサプライ(14日までに)
・2月中国元建て新規貸出残高(14日までに)
・1月ドイツ鉱工業生産指数
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支(先週)《YY》
