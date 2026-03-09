*08:41JST 3/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（55620.84、+342.78）

・為替相場は円安・ドル高（158.20-30）

・米原油先物相場は上昇（90.90、+9.89）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（47501.55、-453.19）

・ナスダック総合指数は下落（22387.68、-361.31）

・SOX指数は下落（7514.74、-307.02）

・シカゴ日経225先物は下落（54015、-1715）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月毎月勤労統計-現金給与総額

・1月実質賃金総額

・2月貸出動向 銀行計

・2月銀行貸出動向(含信金前年比)

・1月国際収支(経常収支)

・1月景気一致指数

・1月景気先行CI指数

・2月景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)

・2月景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)

・2月米国ニューヨーク連銀インフレ期待調査

・ユーロ圏財務相会合

・2月中国消費者物価指数

・2月中国生産者物価指数

・2月中国資金調達総額(14日までに)

・2月中国マネーサプライ(14日までに)

・2月中国元建て新規貸出残高(14日までに)

・1月ドイツ鉱工業生産指数

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支(先週)《YY》