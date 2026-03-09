*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1水戸証、リネットジャパン、ANYCOLORなど

銘柄名<コード>6日終値⇒前日比

水戸証＜8622＞ 719 +95

26年3月期末に記念配当3円実施。年間配当は43円（前期30円）に。

株主優待制度の導入も発表。

ネクセラ＜4565＞ 905 +54

提携先である米Centessa社から300万ドルのマイルストン受領。

ブックオフGHD＜9278＞ 1834 -49

2月の国内ブックオフ事業既存店売上高が4.7％増。

1月の14.3％増から伸び率縮小。

新東工＜6339＞ 1055 -50

26年3月期純損益予想を下方修正。

タカショー＜7590＞ 386 -18

26年1月期営業利益2.18億円。従来予想の4.63億円を下回る。

リネットジャパン＜3556＞ 1117 +150

ソーシャルケア事業の中期計画を発表。

マネーフォワード＜3994＞ 3698 +315

情報サービスセクター銘柄の強い動き目立つ。

サイボウズ＜4776＞ 2344 +179

東海東京証券では買い推奨を継続。

SHIFT＜3697＞ 732.9 +32.7

米ソフトウェア関連株の上昇が刺激に。

シスメックス＜6869＞ 1541 +122

自己株式の取得実施発表を好感。

テスホールディングス＜5074＞ 643 +71

インドネシア工場の建設状況などを公表も。

ラクス＜3923＞ 884 +66.8

SaaS関連銘柄のリバウンドが強まり。

ANYCOLOR＜5032＞ 3970 +345

JPXスタートアップ急成長100指数の構成銘柄でもあり。

野村総合研究所＜4307＞ 4391 +254

岡三証券では買い推奨を継続。

住友ファーマ＜4506＞ 1920.5 +75.5

非自己iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞の製造販売承認取得。

メドレー＜4480＞ 1947 +105

情報ソフト関連株上昇に連れ高の格好へ。

Sansan＜4443＞ 1240 +62

25日線も突破して一段とリバウンド期待高まる。

ベイカレント＜6532＞ 4766 +195

売り込まれてきた内需系グロースの中心格として。

ネットプロHD＜7383＞ 529 +27

グロース市場指数は大幅続伸となっており。

トレンドマイクロ＜4704＞ 5508 +222

情報ソフト関連上昇でサイバーセキュリティ銘柄も買い優勢。

日本電気<6701> 4445 +221

情報ソフト関連銘柄は大手の一角にも買い優勢。

エムアップ<3661> 703 +41

内需の中小型グロースが全般リバウンドで。

富士通<6702> 3683 +187

米ソフトウェア関連大手の株価上昇で安心感。

LINE ヤフー<4689> 393.6 +20.8

PayPay関連として物色か。

トクヤマ<4043> 4129 +224

日経平均継続採用で需給懸念後退。

楽天グループ<4755> 805.3 +22.2

売り込まれてきた内需株のリバウンドの流れが支援にも。

FOOD & LIFE COMPANIES<3563> 9260 -517

中国当局が店舗を検査と伝わる。

ライフドリンク カンパニー<2585> 1097 -108

自販機関連事業の新会社設立もプラス材料視されず。《CS》