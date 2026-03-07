*08:10JST 米国株式市場は続落、弱い雇用統計や原油高を嫌気

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

MAR6

Ｏ 54450（ドル建て）

Ｈ 55790

Ｌ 53755

Ｃ 54020 大証比-1710（イブニング比+0）

Vol 7586



MAR6

Ｏ 54435（円建て）

Ｈ 55785

Ｌ 53755

Ｃ 54015 大証比-1715（イブニング比-5）

Vol 36660

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.88円換算）で、信越化学工業 ＜4063＞、丸紅

＜8001＞、東京エレクトロン＜8031＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.75 0.22 2487 -16.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.48 -0.10 5115 -7

5

8035 (TOELY) 住友商事 36.40 -1.10 5747 -12

4

6758 (SONY.N) TDK 13.72 0.00 2166 -7

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.68 -0.17 2633 -35.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 0.03 957 4.

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.79 -0.49 4703 -12

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.67 -0.26 3685 -24

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.48 4866 16

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.11 -0.30 6034 -21

3

8001 (ITOCY) 丸紅 331.94 -11.81 5241 -14

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.06 -0.08 6363 -18

9

8031 (MITSY) 東京エレク 127.02 -3.37 40108 -168

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7105 10

3

4568 (DSNKY) 第一三共 17.84 -0.16 2817 -5

0

9433 (KDDIY) 関西電力 7.80 -0.45 2463 -6

7

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.82 -0.40 1012 -1077.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 37.50 0.30 1974 -43.

5

7267 (HMC.N) スズキ 52.78 0.39 2083 -39.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.89 -0.01 5649 -6

5

6902 (DNZOY) ファナック 19.31 -0.30 6097 -18

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.91 -0.84 9444 -14

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.54 0.17 2769 -3

4

8411 (MFG.N) オリックス 31.35 0.12 4950 -11

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.30 0.03 19419 -55

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.86 0.10 5639 -4

8

7741 (HOCPY) キヤノン 28.09 -0.42 4435 -8

6

6503 (MIELY) 三菱電機 69.24 -1.06 5466 -5

2

6981 (MRAAY) 日東電工 20.48 -0.35 3233 -10

2

7751 (CAJPY) 任天堂 13.50 -0.13 8526 -15

4

6273 (SMCAY) SMC 21.87 0.14 69057 -89

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.74 0.07 374 -1

2

6146 (DSCSY) ディスコ 44.40 -0.30 70099 -341

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.94 0.30 2043 -29.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.30 -0.68 4942 -13

1

6702 (FJTSY) 富士通 23.51 1.23 3712 2

9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.51 16.91 20289 -24

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.76 -0.12 3398 -7

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.18 1.51 2081 19

7

8002 (MARUY) 三井物産 732.05 -9.95 5779 -15

2

6723 (RNECY) ルネサス 7.88 -0.25 2489 -121.

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.45 -0.10 2597 -4

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.94 -0.14 1495 -4

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 30.82 -0.04 4866 -10

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.24 -0.46 6985 -18

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.27 -0.01 2927 -7

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 -0.41 2242 -6

5

6857 (ATEYY) シスメックス 9.57 0.22 1511 -3

0

4543 (TRUMY) テルモ 12.88 0.49 2033 -2

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.40 -0.47 1484 -4

1

（時価総額上位50位、1ドル157.88円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.18 2081 197 10.4

6

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1524 116.5 8.2

8

5020 (JXHLY) ENEOS 18.44 1456 59 4.2

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4866 161 3.4

2

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 18.29 2888 65.5 2.3

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4736 -347 -6.8

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.67 3685 -241 -6.1

4

6762 (TTDKY) アドバンテスト 153.40 24219 -1491 -5.8

0

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.72 2482 -125.5 -4.8

1



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47501.55 前日比：-453.19

始値：47634.55 高値：47634.55 安値：47009.01

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22387.68 前日比：-361.31

始値：22421.17 高値：22614.42 安値：22328.14

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6740.02 前日比：-90.69

始値：6769.03 高値：6773.42 安値：6711.56

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.759％ 米10年国債 4.141％

米国株式市場は続落。ダウ平均は453.19ドル安の47501.55ドル、ナスダックは361.3

1ポイント安の22387.68で取引を終了した。

雇用統計で雇用者数が予想外に減少に落ち込み、失業率も上昇する弱い結果を嫌気

し、寄り付き後、大幅下落。その後も中東紛争激化による供給不足で原油価格が急

騰し23年来の高値を更新すると売りに拍車がかかったほか、プライベートクレジッ

ト懸念も重しとなり、続落した。終盤にかけ、政府がオイルタンカーなど海事運送

を巡り、最大200億ドルの損失を補填する保険提供を発表すると、下げ幅を縮小し、

終了。セクター別では食・生活必需品小売が上昇、運輸や半導体・同製造装置が下

落した。

航空機メーカーのボーイング（BA）はトランプ大統領の訪中、習国家主席との会談

を控え、中国が737マックス機の500機受注で交渉中との報道が好感され、上昇。防

衛のロッキード・マーチン（LMT）、RTX（RTX）などは、トランプ大統領が生産や生

産スケジュールを巡る関連企業経営者との会合後、生産4倍増で合意したと発表し、

それぞれ上昇。半導体メーカーのマーベル・テクノロジー（MRVL）は人工知能（A

I）インフラ関連の強い需要を背景とした強気の目標が好感され、続伸。航空会社の

ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス（UAL）やデルタ（DAL）は中東紛

争による運休に加え、燃料コスト高騰で業績悪化が懸念され、それぞれ下落した。

投資運用サービスのブラックロック（BLK）は、主力プライベートクレジットファン

ドの一つでの資金引き出しを制限したため警戒感に、下落。

カタールのエネルギー担当国務相は英紙のインタビューで、戦争が続いた場合、原

油価格が150ドルに達する可能性を警告した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》