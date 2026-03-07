関連記事
前日に動いた銘柄 part1水戸証、リネットジャパン、ANYCOLORなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1水戸証、リネットジャパン、ANYCOLORなど
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
水戸証＜8622＞ 719 +95
26年3月期末に記念配当3円実施。年間配当は43円（前期30円）に。
株主優待制度の導入も発表。
ネクセラ＜4565＞ 905 +54
提携先である米Centessa社から300万ドルのマイルストン受領。
ブックオフGHD＜9278＞ 1834 -49
2月の国内ブックオフ事業既存店売上高が4.7％増。
1月の14.3％増から伸び率縮小。
新東工＜6339＞ 1055 -50
26年3月期純損益予想を下方修正。
タカショー＜7590＞ 386 -18
26年1月期営業利益2.18億円。従来予想の4.63億円を下回る。
リネットジャパン＜3556＞ 1117 +150
ソーシャルケア事業の中期計画を発表。
マネーフォワード＜3994＞ 3698 +315
情報サービスセクター銘柄の強い動き目立つ。
サイボウズ＜4776＞ 2344 +179
東海東京証券では買い推奨を継続。
SHIFT＜3697＞ 732.9 +32.7
米ソフトウェア関連株の上昇が刺激に。
シスメックス＜6869＞ 1541 +122
自己株式の取得実施発表を好感。
テスホールディングス＜5074＞ 643 +71
インドネシア工場の建設状況などを公表も。
ラクス＜3923＞ 884 +66.8
SaaS関連銘柄のリバウンドが強まり。
ANYCOLOR＜5032＞ 3970 +345
JPXスタートアップ急成長100指数の構成銘柄でもあり。
野村総合研究所＜4307＞ 4391 +254
岡三証券では買い推奨を継続。
住友ファーマ＜4506＞ 1920.5 +75.5
非自己iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞の製造販売承認取得。
メドレー＜4480＞ 1947 +105
情報ソフト関連株上昇に連れ高の格好へ。
Sansan＜4443＞ 1240 +62
25日線も突破して一段とリバウンド期待高まる。
ベイカレント＜6532＞ 4766 +195
売り込まれてきた内需系グロースの中心格として。
ネットプロHD＜7383＞ 529 +27
グロース市場指数は大幅続伸となっており。
トレンドマイクロ＜4704＞ 5508 +222
情報ソフト関連上昇でサイバーセキュリティ銘柄も買い優勢。
日本電気<6701> 4445 +221
情報ソフト関連銘柄は大手の一角にも買い優勢。
エムアップ<3661> 703 +41
内需の中小型グロースが全般リバウンドで。
富士通<6702> 3683 +187
米ソフトウェア関連大手の株価上昇で安心感。
LINE ヤフー<4689> 393.6 +20.8
PayPay関連として物色か。
トクヤマ<4043> 4129 +224
日経平均継続採用で需給懸念後退。
楽天グループ<4755> 805.3 +22.2
売り込まれてきた内需株のリバウンドの流れが支援にも。
FOOD & LIFE COMPANIES<3563> 9260 -517
中国当局が店舗を検査と伝わる。
ライフドリンク カンパニー<2585> 1097 -108
自販機関連事業の新会社設立もプラス材料視されず。《CS》
スポンサードリンク