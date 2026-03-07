*04:44JST NY外為：ドルは反落、NY原油先物は92ドル、FRB高官は金利据え置き支持＝ブラックアウト控え

NY原油先物は、一時92ドルを達した。イラン戦争を受け、UAEやクエートの減産開始が報じられたほか、カタール・カアビ・エネルギー担当国務相が戦争が続いた場合、価格が150ドルに達する可能性を警告。トランプ米大統領はイランが無条件降伏するまで攻撃を継続する姿勢を示し、戦争の長期化で供給がひっ迫するとの見方が強まりつつある。

連邦準備制度理事会（FRB）メンバーは連邦公開市場委員会（FOMC）前のブラックアウト期間入りを控えインタビューで政策の当面据え置きを支持する姿勢を繰り返した。米クリーブランド連銀のハマック総裁は「自分のベースケースシナリオでは、当面金利を据え置き」としたほか、「ドルは主要な地位を失っていない」と主張した。

ドル・円は157円80銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.1607ドルでもみ合い続いた。ポンド・ドルは1.3391で高止まりとなった。《KY》