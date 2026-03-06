関連記事
東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ
情報・通信業が上昇率トップ。そのほか精密機器、その他 金融業、不動産業、サービス業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、建設業、倉庫・運輸関連業なども下落。
1. 情報・通信業 ／ 6,915.97 ／ 1.55
2. 精密機器 ／ 14,065.87 ／ 1.47
3. その他金融業 ／ 1,408.3 ／ 1.44
4. 不動産業 ／ 3,100.38 ／ 1.19
5. サービス業 ／ 2,919.53 ／ 1.16
6. 小売業 ／ 2,322.33 ／ 1.12
7. 証券業 ／ 835.79 ／ 1.09
8. その他製品 ／ 6,296.59 ／ 0.93
9. 電気機器 ／ 6,731.59 ／ 0.79
10. 輸送用機器 ／ 5,271.7 ／ 0.62
11. 化学工業 ／ 2,958.48 ／ 0.59
12. 銀行業 ／ 586.25 ／ 0.46
13. 食料品 ／ 2,647.42 ／ 0.32
14. 機械 ／ 5,193.9 ／ 0.27
15. ガラス・土石製品 ／ 2,160.86 ／ 0.26
16. 医薬品 ／ 4,197.67 ／ 0.26
17. 保険業 ／ 3,346.06 ／ 0.14
18. 金属製品 ／ 1,717.46 ／ 0.06
19. 鉄鋼 ／ 789.8 ／ -0.01
20. 繊維業 ／ 975.26 ／ -0.17
21. ゴム製品 ／ 5,557.92 ／ -0.29
22. 海運業 ／ 2,107.31 ／ -0.39
23. 空運業 ／ 235.12 ／ -0.43
24. 電力・ガス業 ／ 739.16 ／ -0.49
25. 卸売業 ／ 6,126.3 ／ -0.61
26. 水産・農林業 ／ 814.7 ／ -0.65
27. パルプ・紙 ／ 685.9 ／ -0.72
28. 陸運業 ／ 2,333.8 ／ -0.95
29. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,889.36 ／ -0.95
30. 建設業 ／ 3,067.75 ／ -1.14
31. 石油・石炭製品 ／ 3,010.57 ／ -1.18
32. 鉱業 ／ 1,224.85 ／ -1.85
33. 非鉄金属 ／ 5,625.72 ／ -2.33《FA》
