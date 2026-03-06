関連記事
三重交通ＧＨＤなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7709＞ ;クボテック;335%;38900;9.92;169;2 ＜4718＞ ;早稲アカ;192%;84700;0.38;2043;40 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;171%;357100;0.06;582;10 ＜8160＞ ;木曽路;171%;155100;0.05;2542;27 ＜6045＞ ;レントラックス;140%;16900;4.93;1723;44 ＜7616＞ ;コロワイド;133%;516200;0.06;1836.5;-3.5 ＜6191＞ ;エアトリ;130%;151400;6.16;721;18 ＜9900＞ ;サガミHD;129%;134000;0.05;1834;17 ＜7356＞ ;Retty;120%;31500;17.60;141;6 ＜7421＞ ;カッパクリエ;107%;83200;0.06;1568;-8 ＜8163＞ ;SRSHD;100%;118200;0.05;1248;7 ＜2138＞ ;クルーズ;91%;22100;11.23;563;19 ＜2749＞ ;ＪＰＨＤ;89%;232400;0.09;753;7 ＜215A＞ ;タイミー;84%;1391000;2.81;1170;-34 ＜8127＞ ;ヤマトインター;74%;8100;0.55;621;15 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;72%;1139700;0.27;708;2 ＜7049＞ ;識学;60%;23000;0.32;800;23 ＜2305＞ ;スタジオアリス;56%;21300;0.42;1985;25 ＜3067＞ ;東京一;54%;3100;17.07;469;4 ＜6778＞ ;アルチザ;47%;3100;23.20;616;-15
[コメント]三重交通ＧＨＤ＜3232＞は信用倍率0.06倍と売り長となっている。《FA》
