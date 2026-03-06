関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～メドレックス、カシオなどがランクイン
*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～メドレックス、カシオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月9日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6573＞ CRAVIA 20385100 33591.44 366.22% 0.2545%
＜157A＞ Gモンスター 1327900 155149.24 266.34% 0.2617%
＜2512＞ NF外債ヘ 720050 72714.375 259.72% -0.0175%
＜4418＞ JDSC 1522700 168449.22 228.86% 0.0571%
＜4881＞ ファンペップ 16393400 244014.5 214.91% -0.0357%
＜3563＞ F＆LC 9348700 12489282.14 200.38% -0.0739%
＜2557＞ SMDAMトピ 218130 117636.666 192.59% 0.0008%
＜6356＞ 日ギア 12574800 3556374.26 183.77% 0.134%
＜6466＞ TVE 93200 99481.4 165.77% 0.0536%
＜2841＞ iFナス100H 119410 37476.033 147.47% 0.0048%
＜8871＞ ゴールドクレ 178400 153854 138.56% 0.0015%
＜4586＞ メドレックス 13764200 376041.92 130.08% -0.128%
＜7229＞ ユタカ技研 155100 132708.6 129.54% -0.0255%
＜6492＞ 岡野バル 169500 524496.2 123.77% 0.0839%
＜8622＞ 水戸証 1208700 280352.56 107.60% 0.0737%
＜1473＞ Oneトピクス 159880 178775.248 106.41% -0.0002%
＜479A＞ PRONI 260000 120559.04 100.25% 0.0042%
＜7836＞ アビックス 7202600 210990.28 95.94% 0.047%
＜2090＞ NZAM米7H 162892 251761.231 85.13% -0.0017%
＜4894＞ クオリプス 945500 3459461 71.13% -0.0328%
<4538> 扶桑薬 83500 110847.4 69.56% 0.0212%
<4419> Finatext 876200 437684.44 66.37% 0.1048%
<6952> カシオ 4387200 3252082.08 65.29% -0.0375%
<4776> サイボウズ 1100900 1493279.7 63.34% 0.0919%
<5461> 中部鋼 576400 594991.18 62.76% -0.0359%
<3994> マネフォワード 2281500 4623492.75 60.50% 0.122%
<3853> アステリア 1084800 738054.6 59.58% 0.0093%
<2634> NFSP500ヘ 13098 23672.719 57.81% 0%
<4478> フリー 1445800 2181255.02 56.83% 0.1138%
<1368> iFTPXWベ 2804118 266100.987 55.30% -0.0096%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク