ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～メドレックス、カシオなどがランクイン

2026年3月6日 14:05

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～メドレックス、カシオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月9日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6573＞ CRAVIA　　　 　20385100 　33591.44　 366.22% 0.2545%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　1327900 　155149.24　 266.34% 0.2617%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　 　720050 　72714.375　 259.72% -0.0175%
＜4418＞ JDSC　　　　　 　1522700 　168449.22　 228.86% 0.0571%
＜4881＞ ファンペップ　　　 　16393400 　244014.5　 214.91% -0.0357%
＜3563＞ F＆LC　　　　　 　9348700 　12489282.14　 200.38% -0.0739%
＜2557＞ SMDAMトピ　　 　218130 　117636.666　 192.59% 0.0008%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　 　12574800 　3556374.26　 183.77% 0.134%
＜6466＞ TVE　　　　　　 　93200 　99481.4　 165.77% 0.0536%
＜2841＞ iFナス100H　 　119410 　37476.033　 147.47% 0.0048%
＜8871＞ ゴールドクレ　　　 　178400 　153854　 138.56% 0.0015%
＜4586＞ メドレックス　　　 　13764200 　376041.92　 130.08% -0.128%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　 　155100 　132708.6　 129.54% -0.0255%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　 　169500 　524496.2　 123.77% 0.0839%
＜8622＞ 水戸証　　　　　　 　1208700 　280352.56　 107.60% 0.0737%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　159880 　178775.248　 106.41% -0.0002%
＜479A＞ PRONI　　　　 　260000 　120559.04　 100.25% 0.0042%
＜7836＞ アビックス　　　　 　7202600 　210990.28　 95.94% 0.047%
＜2090＞ NZAM米7H　　 　162892 　251761.231　 85.13% -0.0017%
＜4894＞ クオリプス　　　　 　945500 　3459461　 71.13% -0.0328%
<4538> 扶桑薬　　　　　　 　83500 　110847.4　 69.56% 0.0212%
<4419> Finatext　 　876200 　437684.44　 66.37% 0.1048%
<6952> カシオ　　　　　　 　4387200 　3252082.08　 65.29% -0.0375%
<4776> サイボウズ　　　　 　1100900 　1493279.7　 63.34% 0.0919%
<5461> 中部鋼　　　　　　 　576400 　594991.18　 62.76% -0.0359%
<3994> マネフォワード　　 　2281500 　4623492.75　 60.50% 0.122%
<3853> アステリア　　　　 　1084800 　738054.6　 59.58% 0.0093%
<2634> NFSP500ヘ　 　13098 　23672.719　 57.81% 0%
<4478> フリー　　　　　　 　1445800 　2181255.02　 56.83% 0.1138%
<1368> iFTPXWベ　　 　2804118 　266100.987　 55.30% -0.0096%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事