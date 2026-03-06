*10:07JST 概況からBRICsを知ろう ロシア株式市場は3日ぶり反発、原油高が支援材料

【ブラジル】ボベスパ指数 180463.84 -2.64％

5日のブラジル株式市場は反落。主要株価指数のボベスパ指数は前日比4902.59 ポイント安（-2.64％）の180463.84で引けた。日中の取引レンジは179895.37-185366.35となった。

小幅安で寄り付いた後は下げ幅をじりじりと拡大させた。中東情勢の悪化を受けてリスク回避の売りが優勢。イランは報復攻撃を激化させると表明した。また、欧米市場の下落もブラジル株の売り圧力を強めた。ほかに、失業率の上昇などが弱い経済指標も指数の足かせとなった。

【ロシア】MOEXロシア指数 2825.00 +0.54％

5日のロシア株式市場は3日ぶりに反発。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比15.22ポイント高（+0.54％）の2825.00となった。日中の取引レンジは2,811.72?2,827.56となった。

買いが先行した後は下げ幅をじりじりと拡大させた。原油価格の大幅上昇が支援材料となり、資源銘柄を中心に買いが広がった。半面、指数の上値は重い。欧米株の下落がロシア株の上値を押さえた。また、中東危機の長期化観測もリスクオン・ムードを後退させた。

【インド】SENSEX指数 80015.90 +1.14％

5日のインド株式市場は反発。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比899.71ポイント高（+1.14％）の80015.90、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同285.40ポイント高（+1.17％）の24765.90で取引を終えた。



終始プラス圏で推移し、終盤上げ幅を拡大させた。前日の欧米市場の上昇に加え、この日のアジア市場が堅調な値動きを示していたことを受け、インド株も買いが優勢。また、最近の下落で値ごろ感も強まり、下値を拾う動きが活発になった。

【中国】上海総合指数 4108.57 +0.64％

5日の中国本土市場は3日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数が前日比26.09ポイント高（+0.64％）の4108.57ポイントで引けた。



中国の国会に相当する全国人民代表大会（全人代）が開幕し、第15次5カ年計画で半導体や人工知能（AI）など先端産業の育成を掲げたことが支援材料となった。また、中東情勢の緊張緩和観測も投資家心理を下支えし、銀行や電力など景気敏感株を中心に買いが入り、指数は終日プラス圏を維持した。半面、政府は2026年の経済成長率目標を4.5-5％とし、過剰生産能力の抑制や経済構造の調整を進める方針を示したことで、景気減速への警戒感が意識された。《AK》