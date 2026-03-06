*08:42JST 3/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（55278.06、+1032.52）

・為替相場は円安・ドル高（157.40-50）

・米原油先物相場は上昇（81.01、+6.35）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（47954.74、-784.67）

・ナスダック総合指数は下落（22748.99、-58.49）

・SOX指数は下落（7821.76、-92.72）

・シカゴ日経225先物は下落（54610、-530）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・カナダのカーニー首相が来日(7日まで)

・1月ドイツ製造業受注

・10-12月期ユーロ圏GDP確定値

・2月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-DI)

・1月ブラジル鉱工業生産

・1月米国小売売上高

・2月米国非農業部門雇用者数

・2月米国失業率

・2月米国平均時給

・12月米国企業在庫

・1月米国消費者信用残高

・インド外貨準備高(先週)

・米国クリーブランド連銀総裁がパネル討論会に参加《YY》