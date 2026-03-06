関連記事
3/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 3/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（55278.06、+1032.52）
・為替相場は円安・ドル高（157.40-50）
・米原油先物相場は上昇（81.01、+6.35）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（47954.74、-784.67）
・ナスダック総合指数は下落（22748.99、-58.49）
・SOX指数は下落（7821.76、-92.72）
・シカゴ日経225先物は下落（54610、-530）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・カナダのカーニー首相が来日(7日まで)
・1月ドイツ製造業受注
・10-12月期ユーロ圏GDP確定値
・2月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-DI)
・1月ブラジル鉱工業生産
・1月米国小売売上高
・2月米国非農業部門雇用者数
・2月米国失業率
・2月米国平均時給
・12月米国企業在庫
・1月米国消費者信用残高
・インド外貨準備高(先週)
・米国クリーブランド連銀総裁がパネル討論会に参加《YY》
