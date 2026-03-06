*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確定値、米小売売上高、米非農業部門雇用者数など

＜国内＞



カーニー加首相が来日(7日まで)



＜海外＞

16:00 独・製造業受注(1月) 7.8％

19:00 欧・ユーロ圏GDP確定値(10-12月) 1.3％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(2月) -1.11％

21:00 ブ・鉱工業生産(1月) -1.2％

22:30 米・小売売上高(1月) -0.3％ 0％

22:30 米・非農業部門雇用者数(2月) 6.0万人 13.0万人

22:30 米・失業率(2月) 4.4％ 4.3％

22:30 米・平均時給(2月) 3.7％ 3.7％

24:00 米・企業在庫(12月) 0.1％

29:00 米・消費者信用残高(1月) 117.75億ドル 240.45億ドル



印・外貨準備高(先週)

米・クリーブランド連銀総裁がパネル討論会に参加



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》