今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確定値、米小売売上高、米非農業部門雇用者数など
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確定値、米小売売上高、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
カーニー加首相が来日(7日まで)
＜海外＞
16:00 独・製造業受注(1月) 7.8％
19:00 欧・ユーロ圏GDP確定値(10-12月) 1.3％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(2月) -1.11％
21:00 ブ・鉱工業生産(1月) -1.2％
22:30 米・小売売上高(1月) -0.3％ 0％
22:30 米・非農業部門雇用者数(2月) 6.0万人 13.0万人
22:30 米・失業率(2月) 4.4％ 4.3％
22:30 米・平均時給(2月) 3.7％ 3.7％
24:00 米・企業在庫(12月) 0.1％
29:00 米・消費者信用残高(1月) 117.75億ドル 240.45億ドル
印・外貨準備高(先週)
米・クリーブランド連銀総裁がパネル討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
