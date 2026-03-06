ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確定値、米小売売上高、米非農業部門雇用者数など

2026年3月6日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確定値、米小売売上高、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞


カーニー加首相が来日(7日まで)


＜海外＞
16:00　独・製造業受注(1月)　　7.8％
19:00　欧・ユーロ圏GDP確定値(10-12月)　　1.3％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(2月)　　-1.11％
21:00　ブ・鉱工業生産(1月)　　-1.2％
22:30　米・小売売上高(1月)　-0.3％　0％
22:30　米・非農業部門雇用者数(2月)　6.0万人　13.0万人
22:30　米・失業率(2月)　4.4％　4.3％
22:30　米・平均時給(2月)　3.7％　3.7％
24:00　米・企業在庫(12月)　　0.1％
29:00　米・消費者信用残高(1月)　117.75億ドル　240.45億ドル


印・外貨準備高(先週)

米・クリーブランド連銀総裁がパネル討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

