*13:44JST SMN---構造改革を経て黒字回復、アドテク中核に再成長局面へ

SMN＜6185＞は、ソニーグループ＜6758＞の連結子会社として、DSP（広告主の広告配信を自動で最適化する広告買付プラットフォーム）「Logicad」を中核とするマーケティングテクノロジー企業だ。単一セグメント（マーケティングテクノロジー事業）体制のもと、アドテクノロジー、マーケティングソリューション、デジタルソリューション、その他事業を展開している。ソニーグループのAI技術やデータアセットと連携可能な点が特徴であり、「最先端のデータサイエンスとビッグデータを駆使してクライアントのデジタルマーケティング領域の課題を解決する総合デジタルマーケティングテクノロジー企業」を目指す姿として掲げている。

2026年3月期第3四半期累計の業績は、売上高87.8億円（前年同期比5.9％増）、営業利益2.7億円（前年同期は営業損失0.5億円）と増収・黒字転換を達成した。経常利益は2.6億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は1.9億円と、利益面での回復が鮮明だ。増収を牽引したのはアドテクノロジー事業であり、売上は78.9億円（同16.1％増）と大きく伸長した。なお、前年同期には一過性収益5.5億円が含まれており、これを除いたベースでは売上高は10.4億円増（同13.4％増）となる。また、2024年9月末に株式譲渡したルビー・グループの上半期売上の剥落を考慮すると、実質的な売上成長はより高い水準で推移している。加えて、営業力強化や商品力強化の施策が奏功したことや、デジタルハウスエージェンシー（企業のインハウス広告運用を支援するサービス）の継続的な拡大が寄与している。

一方、マーケティングソリューションは一部カテゴリ販売不調の影響で1.6億円（同61.3％減）、デジタルソリューションは前期にルビー・グループを譲渡した影響で6.4億円（同37.7％減）となった。ただし、これは事業ポートフォリオ見直しの一環であり、収益性重視への転換を進めた結果と位置付けられる。営業利益の黒字転換は売上増だけでなく、2025年3月期から推進してきた構造改革の成果によるものであり、固定費の適正化と高収益事業への集中が利益改善を後押しした。

2026年3月期通期計画は、売上高122.0億円（前期比4.8％増）、営業利益5.5億円（同2.3倍）を見込む。第3四半期時点で進捗は概ね計画通りであり、大型スポット案件の大幅な剥落は現時点で想定していない。アドテクノロジーおよびデジタルハウスエージェンシーが引き続き堅調に推移しており、通期黒字定着の確度は高い。

市場環境を見ると、国内デジタル広告市場は構造的成長が継続している。企業の広告運用内製化ニーズやデータ活用高度化への要求は高まっており、AI活用や顧客データ分析基盤構築への投資も拡大傾向にある。同社はDSP基盤に加え、データサイエンスやビッグデータ処理、高速マッチングといったコア技術を有しており、こうした市場トレンドと親和性が高い。

2025年5月より開始したコミュニケーション戦略支援サービス「SENZAI」は、ソニーグループ独自AIと同社のマーケティング知見を融合した新サービスだ。現時点では個別の収益規模は公表されていないが、案件は継続的に獲得しており、直接売上だけでなく、デジタルハウスエージェンシー事業への波及効果も期待される。中長期的には、AIを軸とした高付加価値サービスの拡大が収益性向上に寄与する可能性がある。

競合としては、フリークアウトHD＜6094＞やジーニー＜6562＞などが挙げられるが、同社は自社DSPを保有し技術を内製化している点、ソニーグループとの連携により高度なAI・データ技術を活用できる点で差別化される。また、広告配信プラットフォームと戦略支援機能を組み合わせた統合型モデルは、単なる広告代理型ビジネスとは一線を画す。過去数年は収益低迷期もあったが、構造改革と事業整理を経て、再成長フェーズに入ったとの認識が妥当である。

中期的には、事業毎の収益性・成長性向上とシナジー追求、成長を支える経営基盤の確立、加えてソニーグループ連携の深化と新規事業創造を重点施策として掲げる。ROE目標を「8.0%以上」から「10.0％以上」に引き上げており、M&Aによる外部成長や資本効率改善を通じた収益拡大を目指す。M&Aはデジタルマーケティング支援領域での親和性が高い分野を検討対象としている。

株主還元については、現時点で配当は実施していないが、株主優待制度を2025年10月末に新設すると発表し、個人投資家との接点強化を図っている。2026年3月末時点で1,000株（10単元）以上を保有する株主を対象に開始する。毎年3月末基準で保有株数に応じた優待ポイントを付与し、「SMNプレミアム優待倶楽部」で5,000種類以上の商品と交換できる制度だ。成長投資を優先する段階ではあるものの、黒字化の定着と収益力向上が進めば、将来的な株主還元拡充余地もある。

総じて同社は、構造改革を経て黒字回復を果たし、アドテクノロジーを中核に収益体質を改善しつつある。デジタル広告市場の拡大、AI活用ニーズの高まり、ソニーグループとの連携深化という外部環境を背景に、今後の業績拡大と企業価値向上が期待される再成長局面にあると評価できる。《KM》