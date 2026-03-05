関連記事
i-plug 2026年2月度主要ＫＰＩ（速報）の推移
i-plug＜4177＞は4日、同社が提供する新卒オファー型就活サービス「OfferBox」の主要ＫＰＩ（速報）を発表した。
早期定額型（単月）は前年同月比24.5％増の1.17億円、早期定額型（累計）は前年同月比14.0％増の52.41億円。早期定額型（EXオプション）（単月）は4.83億円、早期定額型（EXオプション）（累計）は4.83億円。成功報酬型（単月）は前年同月比75.0％増の0.21億円、成功報酬型（累計）は前年同月比5.5％増の5.58億円となった。
早期定額型の受注高については、単月、累計ともに前年同月比で増加した。成功報酬型の受注高については、2027年卒の決定人数が伸びていることにより、単月、累計ともに前年同月を上回った。また2月より、通常の早期定額型プランよりも早くオファー送信が可能となるEXオプションの販売を2028年卒向けに開始した。なお、早期定額型（EXオプション）の受注高の大半は、来期2027年3月期以降の売上高となるため、今期2026年3月期業績に与える影響は軽微としている。
企業登録数（累積）は前年同月比11.0％増、前月比174社増の22,235社。学生登録数（累積）は2026年卒が前年同月比11.6％増、前月比673人増の238,992人。2027年卒が前年同月比18.1％増、前月比18,073人増の205,291人。
オファー送信数（単月）は2026年卒が前年同月比67.8％増の149,849件、2027年卒前年が同月比56.3％増の1,910,790件。2026年卒、2027年卒ともに前年同月比で増加している。稼働企業数の増加がオファー送信の増加につながっている状況である。オファー承認数（単月）は2026年卒が前年同月比48.3％増の2,009件、2027年卒が前年同月比3.9％増の62,614件。決定人数（累積）は2026年卒が前年同月比13.3％増、前月比75人増の8,229人となっている。《KM》
