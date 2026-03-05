関連記事
G-7ホールディングス オートバックスちはら台店開業
G-7ホールディングス＜7508＞は4日、子会社であるG-7・オート・サービスが2026年3月5日（木）に「オートバックスちはら台店」を開業することを発表した。
G-7・オート・サービスは、オートバックスセブンが展開するオートバックス加盟店の大手で、G-7グループが運営する国内オートバックス関連店舗は77店舗となる。
店舗は京成千原線のちはら台駅から南東へ約1.6km、学園通り沿いのビバモール内に位置する。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備などのサービスを展開する。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスを任せられる店舗として地域の顧客を全力でサポートする。
同社は今後も「常にお客様に最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会の創造を使命とする」という同グループの経営理念に基づき、クルマのことなら何でも相談できる店舗を目指す。《KM》
