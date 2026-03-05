関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2120円高の56370円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.02円換算）で、住友商事＜8035＞、日立製作所＜6501＞、東京エレク＜8031＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2120円高の56370円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は238.14ドル高の48739.41ドル、ナスダックは290.79ポイント高の22807.48で取引を終了した。トランプ政権の一律関税や中東情勢を睨み、寄り付き後、まちまち。その後、原油価格の安定や、プライベートクレジットへの懸念が緩和したため投資家心理が改善し、相場は上昇に転じた。民間のADP雇用統計やISM非製造業景況指数の強い結果も好感され、続伸。終日堅調に推移し、終了した。
4日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円42銭まで上昇後、156円88銭まで反落し、157円06銭で引けた。米・2月ADP雇用統計やISM非製造業景況指数が予想を上回り、一時ドル買いが強まったが、トランプ米大統領による中東産石油の安全輸送公約で、原油価格の上昇が一服したためインフレ懸念が緩和。ドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1652ドルまで強含んだのち、1.1616ドルまで反落し、1.1636ドルで引けた。
NY原油先物4月限は上げ渋り（NYMEX原油4月限終値：74.66 ↑0.10）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋0.10ドル（＋0.13％）の74.66ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1515 107 7.6
8411 (MFG.N) オリックス 32.80 5150 288 5.9
6762 (TTDKY) アドバンテスト 165.20 25940 1440 5.8
8601 (DSEEY) 野村HD 8.20 1288 69.5 5.7
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.89 5008 258 5.4
「ADR下落率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 15.77 1238 -94.5 -7.0
9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.72 2468 -57 -2.2
9433 (KDDIY) 関西電力 7.99 2509 -25.5 -1.0
6594 (NJDCY) 日本電産 3.82 2399 -21 -0.8
■そのたADR（4日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 1.69 2439 -2.
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.61 -0.04 5190 21
8035 (TOELY) 住友商事 38.97 -0.59 6119 25
6758 (SONY.N) TDK 14.06 0.98 2208 103.
9432 (NTTYY) KDDI 17.03 0.30 2674 24.
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.06 0.04 961 -1.
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.89 1.89 5008 25
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.40 0.00 3894 18
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.01 4839 13
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.50 0.57 6124 19
8001 (ITOCY) 丸紅 351.27 -7.16 5516 26
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.21 -0.01 6446 32
8031 (MITSY) 東京エレク 136.02 2.79 42716 202
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 1.00 7066 30
4568 (DSNKY) 第一三共 18.39 0.53 2888 7
9433 (KDDIY) 関西電力 7.99 -0.17 2509 -25.
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.64 0.26 1071 -995.
8766 (TKOMY) 三井不動産 38.40 0.70 2010 57.
7267 (HMC.N) スズキ 54.75 1.87 2149 6
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.25 0.00 5731 5
6902 (DNZOY) ファナック 20.62 -0.01 6476 27
4519 (CHGCY) 中外製薬 31.74 0.53 9968 21
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.05 0.97 2834 4
8411 (MFG.N) オリックス 32.80 0.33 5150 28
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.35 0.20 19392 45
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.22 0.14 5722 11
7741 (HOCPY) キヤノン 29.20 0.26 4585 9
6503 (MIELY) 三菱電機 73.01 2.53 5732 26
6981 (MRAAY) 日東電工 21.53 0.19 3381 11
7751 (CAJPY) 任天堂 14.15 0.73 8887 18
6273 (SMCAY) SMC 22.11 -0.46 69434 202
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.89 0.03 384 10.
6146 (DSCSY) ディスコ 46.30 0.70 72700 374
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.13 0.22 2062 3
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.67 -0.53 5130 17
6702 (FJTSY) 富士通 22.72 1.21 3567 12
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.92 19.32 20557 1
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.27 0.06 3539 5
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.29 0.00 1930 96.
8002 (MARUY) 三井物産 745.00 1.19 5849 28
6723 (RNECY) ルネサス 8.72 0.27 2738 11
6954 (FANUY) 京セラ 16.92 0.01 2657 76.
8725 (MSADY) 第一生命HD 19.22 0.38 1509 55.
8801 (MTSFY) 三菱地所 31.95 0.28 5017 16
6301 (KMTUY) 小松製作所 46.59 1.31 7316 28
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.68 0.21 3040 7
6594 (NJDCY) 日本電産 3.82 0.61 2399 -2
6857 (ATEYY) シスメックス 9.15 -0.06 1437 16.
4543 (TRUMY) テルモ 12.59 -0.07 1977 3
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.74 -0.02 1529 5
（時価総額上位50位、1ドル157.02円換
算）《AN》
