ワイヤレスゲート、音声通話・無制限通信対応の韓国向けeSIM提供

■韓国最大手SKTの4G/LTE回線を採用、安定通信を提供

ワイヤレスゲート<9419>(東証スタンダード)は3月4日、韓国旅行や出張向けのeSIMサービス「WG KOREA eSIM」の販売開始を発表した。韓国最大手通信キャリアSKテレコム(SKT)の4G/LTEネットワークを採用し、音声通話や無制限データ通信、テザリングに対応した通信サービスを提供する。

同サービスは、韓国国内で高いカバー率を持つSKT回線を直接利用し、都市部から観光地まで安定した通信環境を確保する点が特徴である。音声通話に加え、データ通信は容量制限のない使い放題で利用可能。テザリングにも対応しており、旅行や出張など幅広い用途に対応する通信手段として利用できる。

購入はWebサイトで完結し、発行されたQRコードを読み取るだけで設定が完了する。開通手続きは韓国到着後に行う仕組みで、物理SIMカードの交換が不要となる。料金は最短2日間9.90ドルから最大90日間99.90ドルまでの全14プランを用意し、渡航期間に応じて柔軟に選択できる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

