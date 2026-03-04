関連記事
東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか非鉄金属、卸売業、ガラス・土石製品、銀行業、機械なども下落。一方、上昇はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他製品 ／ 6,290.53 ／ -0.14
2. 小売業 ／ 2,303.28 ／ -0.61
3. サービス業 ／ 2,847.6 ／ -0.88
4. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,877.13 ／ -1.13
5. 陸運業 ／ 2,359.12 ／ -1.35
6. 空運業 ／ 238.15 ／ -1.68
7. 食料品 ／ 2,648.71 ／ -1.90
8. 医薬品 ／ 4,155.74 ／ -2.11
9. 情報・通信業 ／ 6,744.79 ／ -2.11
10. 海運業 ／ 2,064.13 ／ -2.26
11. パルプ・紙 ／ 688.17 ／ -2.62
12. 電力・ガス業 ／ 732.81 ／ -2.75
13. 電気機器 ／ 6,545.08 ／ -2.81
14. 水産・農林業 ／ 808.96 ／ -2.94
15. 保険業 ／ 3,227.46 ／ -3.16
16. 不動産業 ／ 3,017.57 ／ -3.32
17. 精密機器 ／ 13,539.67 ／ -3.49
18. 繊維業 ／ 962.51 ／ -3.61
19. ゴム製品 ／ 5,553.72 ／ -3.67
20. 鉄鋼 ／ 783.85 ／ -3.77
21. 建設業 ／ 3,084.16 ／ -3.77
22. 金属製品 ／ 1,684.75 ／ -3.83
23. 輸送用機器 ／ 5,254.41 ／ -4.04
24. 化学工業 ／ 2,879.91 ／ -4.07
25. その他金融業 ／ 1,359.31 ／ -4.54
26. 鉱業 ／ 1,168.56 ／ -4.66
27. 証券業 ／ 805.24 ／ -5.26
28. 機械 ／ 5,050.91 ／ -5.48
29. 銀行業 ／ 557.59 ／ -5.73
30. ガラス・土石製品 ／ 2,094.55 ／ -5.79
31. 卸売業 ／ 5,970.48 ／ -6.00
32. 非鉄金属 ／ 5,653.36 ／ -6.97
33. 石油・石炭製品 ／ 2,892. ／ -7.16《CS》
