出来高変化率ランキング（14時台）～松屋R＆D、ブライトパスなどがランクイン

2026年3月4日 14:56

*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～松屋R＆D、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月4日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4594＞ ブライトパス　　　 80584300 　213300.64　 346.16% 0.0645%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　3472579 　50128.051　 285.02% 0.07%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　　881900 　87678.1　 270.73% -0.0027%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　89990 　34880.99　 265.4% -0.0383%
＜1305＞ iFTPX年1　　　1302450 　495150.77　 241.17% -0.0401%
＜1591＞ NFJPX400　　37156 　140932.986　 227.25% -0.0398%
＜1938＞ 日リーテック　　　　898900 　463811.4　 200.78% -0.0294%
＜2641＞ GXGリーダー　　　69418 　52229.652　 184.08% -0.0534%
＜2564＞ GXSディビ　　　　103615 　208738.517　 178.85% -0.0362%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　11221 　156813.408　 177.97% -0.0034%
＜352A＞ LOIVE　　　　　81700 　13164.38　 174.68% -0.0216%
＜395A＞ 業界地銀　　　　　　290510 　54995.48　 171.23% -0.0693%
＜8985＞ JHR　　　　　　　212073 　3282791.82　 165.02% -0.0198%
＜1364＞ iSJPX400　　86317 　56895.141　 158.8% -0.0411%
＜8291＞ 日産東HD　　　　　672300 　74844.14　 155.95% -0.0094%
＜7271＞ 安永　　　　　　　　362600 　96837.04　 150.42% -0.0887%
＜354A＞ iF高配50　　　　211663 　143184.097　 149.5% -0.0381%
＜3415＞ トウキョベース　　　2331100 　218718.72　 149.48% 0.0879%
＜414A＞ オーバラップ　　　　669700 　151378.82　 147.39% -0.0202%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　414200 　189778.96　 147.38% -0.0128%
<6594> ニデック　　　　　　33209100 　20557811.02　 144.33% 0.082%
<6093> エスクローAJ　　　839200 　47978.5　 140.75% 0.0059%
<1367> iFTPXダ　　　　63551 　1230291.13　 133.36% -0.0804%
<1308> 上場TPX　　　　　918527 　871469.812　 132.17% -0.0398%
<4235> UFHD　　　　　　282500 　52034　 130.52% -0.0492%
<5280> ヨシコン　　　　　　43600 　31926.6　 129.04% -0.0678%
<1571> NF日経イン　　　　6419093 　748540.218　 128.77% 0.0405%
<1488> iFJリート　　　　407994 　213046.477　 127.17% -0.0136%
<7819> 粧美堂　　　　　　　142600 　54058.1　 125.89% -0.0807%
<1366> iF225Wベ　　　11822574 　446596.734　 125.06% 0.0789%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
