出来高変化率ランキング（14時台）～松屋R＆D、ブライトパスなどがランクイン
*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～松屋R＆D、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月4日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4594＞ ブライトパス 80584300 213300.64 346.16% 0.0645%
＜1368＞ iFTPXWベ 3472579 50128.051 285.02% 0.07%
＜7317＞ 松屋R＆D 881900 87678.1 270.73% -0.0027%
＜2557＞ SMDAMトピ 89990 34880.99 265.4% -0.0383%
＜1305＞ iFTPX年1 1302450 495150.77 241.17% -0.0401%
＜1591＞ NFJPX400 37156 140932.986 227.25% -0.0398%
＜1938＞ 日リーテック 898900 463811.4 200.78% -0.0294%
＜2641＞ GXGリーダー 69418 52229.652 184.08% -0.0534%
＜2564＞ GXSディビ 103615 208738.517 178.85% -0.0362%
＜1546＞ NFダウヘ無 11221 156813.408 177.97% -0.0034%
＜352A＞ LOIVE 81700 13164.38 174.68% -0.0216%
＜395A＞ 業界地銀 290510 54995.48 171.23% -0.0693%
＜8985＞ JHR 212073 3282791.82 165.02% -0.0198%
＜1364＞ iSJPX400 86317 56895.141 158.8% -0.0411%
＜8291＞ 日産東HD 672300 74844.14 155.95% -0.0094%
＜7271＞ 安永 362600 96837.04 150.42% -0.0887%
＜354A＞ iF高配50 211663 143184.097 149.5% -0.0381%
＜3415＞ トウキョベース 2331100 218718.72 149.48% 0.0879%
＜414A＞ オーバラップ 669700 151378.82 147.39% -0.0202%
＜1345＞ 上場Jリート 414200 189778.96 147.38% -0.0128%
<6594> ニデック 33209100 20557811.02 144.33% 0.082%
<6093> エスクローAJ 839200 47978.5 140.75% 0.0059%
<1367> iFTPXダ 63551 1230291.13 133.36% -0.0804%
<1308> 上場TPX 918527 871469.812 132.17% -0.0398%
<4235> UFHD 282500 52034 130.52% -0.0492%
<5280> ヨシコン 43600 31926.6 129.04% -0.0678%
<1571> NF日経イン 6419093 748540.218 128.77% 0.0405%
<1488> iFJリート 407994 213046.477 127.17% -0.0136%
<7819> 粧美堂 142600 54058.1 125.89% -0.0807%
<1366> iF225Wベ 11822574 446596.734 125.06% 0.0789%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外出来高変化率ランキング（14時台）～松屋R＆D、ブライトパスなどがランクイン
