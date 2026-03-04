後場の日経平均は2374円安でスタート、ソフトバンクGやフジクラなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;53904.91;-2374.14TOPIX;3605.05;-167.12



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比2374.14円安の53904.91円と、前引け（54090.11円）からさらに下げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は53920円-54340円のレンジで弱含みもみ合い。ドル・円は1ドル＝157.50-60円と午前9時頃から20銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数がマイナス圏で推移し1.4％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し2.7％ほど大幅に下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。ダウ平均先物が軟調で、東京市場の株価の重しとなっているようだ。一方、日経平均は昨日までの2日間と今日の前場で4700円を超す下げとなっており、目先下げ過ぎとみて押し目買いを入れる向きもある。

セクターでは、全業種が下落。非鉄金属、石油石炭製品、鉱業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、三井E&S＜7003＞、住友鉱＜5713＞、JX金属＜5016＞、三井金属＜5706＞、IHI＜7013＞、川崎重＜7012＞、丸紅＜8002＞、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、日東紡＜3110＞が下落。一方、ニデック＜6594＞、任天堂＜7974＞、ソニーG＜6758＞、サンリオ＜8136＞、リクルートHD＜6098＞が上昇している。《CS》