3/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 3/4
強気材料
・為替相場は円安・ドル高（157.50-60）
・米原油先物相場は上昇（74.56、+3.33）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（56279.05、-1778.19）
・NYダウは下落（48501.27、-403.51）
・ナスダック総合指数は下落（22516.69、-232.17）
・SOX指数は下落（7764.88、-372.47）
・シカゴ日経225先物は下落（55335、-815）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・2月サービス業PMI
・2月総合PMI
・2月消費者態度指数
・2月ADP全米雇用報告
・2月米国サービス業PMI
・2月米国総合PMI
・2月米国ISM非製造業景況指数
・米国地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
・2月中国製造業PMI
・2月中国非製造業PMI
・2月中国総合PMI
・2月中国RatingDog製造業PMI
・2月中国RatingDogサービス業PMI
・2月中国RatingDog総合PMI
・2月ユーロ圏サービス業PMI
・2月ユーロ圏総合PMI
・1月ユーロ圏生産者物価指数
・1月ユーロ圏失業率
・10-12月期豪州GDP
・2月インドサービス業PMI確定値
・2月インド総合PMI確定値
・2月スイス消費者物価指数
・2月ブラジルサービス業PMI
・2月ブラジル総合PMI《YY》
