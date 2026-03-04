NEC、Jumbotailとインドのマスマーケット向け小売エコシステムの変革を目指した戦略的協業を開始

■25万店超のKirana基盤と融合、B2Bコマースと在庫最適化を高度化

NEC(日本電気)<6701>(東証プライム)は3月3日、Jumbotailとインドのマスマーケット向け小売エコシステムの変革を目指す戦略的協業の開始を発表した。協業の一環としてNECはJumbotailに出資する。インド国内に約1,900万店ある地域密着型のKiranaストアのDXを推進する構えである。

インド小売市場は、世帯の42%を占め約8,000億ドルの市場機会を持つ中間層「India 2」に支えられている。Jumbotailは25万店以上のKiranaにB2Bマーケットプレイスや物流、フィンテック、J24、GoldenEyeを統合した基盤を提供しており、同協業でNECのAIや小売ノウハウと融合させる。

具体的には、AI活用による在庫率や運転資金の最適化、GTM型小売ソリューションの共同開発、J24の拡大支援を進める。エンタープライズグレードの技術を小規模事業者にも開放し、顧客維持率や収益性の向上を図ることで、インドのKirana小売バリューチェーンのデジタル化と近代化を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

