マツキヨココカラ、美容おやつ「BEAU　DOLCE」に新感覚グミ全5種、リポソームビタミンC入りも発売

■2層ジュレ採用、ビタミンC1000mg配合の新商品

マツキヨココカラ&カンパニー<3088>(東証プライム)は3月3日、「matsukiyo BEAU DOLCE」から新感覚のグミ全5種を4月11日より販売開始すると発表した。全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部除く)および自社オンラインストアで展開する。

新商品は栄養素と食感にこだわった構成が特徴である。シリーズ初の「リポソームビタミンC入りグミ」は2層ジュレ構造を採用し、1袋あたりリポソームビタミンC1000mgを配合。マスカットとキウイの2種を各321円(税込)、容量40gで発売する。一方、「カリッとグミ」は鉄・葉酸、マルチビタミン、カルシウムの3種を用意し、1日目安5粒あたり鉄2.3mg・葉酸72μg、ビタミンC100mg、カルシウム100mg・ビタミンD2μgを配合した栄養機能食品である。

同シリーズは美容サポート成分をおやつ感覚で摂取できる「美容おやつ」として展開してきた。チャック付きのポケットサイズで持ち運びにも配慮し、グミ市場拡大の中で日常のセルフケア需要に対応する。今回の投入により、同ブランドは全22SKU体制となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

