今日の注目スケジュール：中製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(2月) 53.8
09:30 総合PMI(2月) 53.8
14:00 消費者態度指数(2月) 38.1 37.9
＜海外＞
09:30 豪・GDP(10-12月) 2.1％
10:30 中・製造業PMI(2月) 49.1 49.3
10:30 中・非製造業PMI(2月) 49.6 49.4
10:30 中・総合PMI(2月) 49.8
10:45 中・RatingDog製造業PMI(2月) 50.1 50.3
10:45 中・RatingDogサービス業PMI(2月) 52.3
10:45 中・RatingDog総合PMI(2月) 51.6
14:00 印・サービス業PMI確定値(2月) 58.4
14:00 印・総合PMI確定値(2月) 59.3
16:30 スイス・消費者物価指数(2月) 0％ 0.1％
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月) 51.8
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(2月) 51.9
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月) -2.1％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(1月) 6.2％
22:00 ブ・サービス業PMI(2月) 51.3
22:00 ブ・総合PMI(2月) 49.9
22:15 米・ADP全米雇用報告(2月) 4.3万人 2.2万人
23:45 米・サービス業PMI(2月) 52.3
23:45 米・総合PMI(2月) 52.3
24:00 米・ISM非製造業景況指数(2月) 53.9 53.8
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
