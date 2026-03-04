ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

2026年3月4日 06:30

記事提供元：フィスコ

＜国内＞
09:30　サービス業PMI(2月)　　53.8
09:30　総合PMI(2月)　　53.8
14:00　消費者態度指数(2月)　38.1　37.9


＜海外＞
09:30　豪・GDP(10-12月)　　2.1％
10:30　中・製造業PMI(2月)　49.1　49.3
10:30　中・非製造業PMI(2月)　49.6　49.4
10:30　中・総合PMI(2月)　　49.8
10:45　中・RatingDog製造業PMI(2月)　50.1　50.3
10:45　中・RatingDogサービス業PMI(2月)　　52.3
10:45　中・RatingDog総合PMI(2月)　　51.6
14:00　印・サービス業PMI確定値(2月)　　58.4
14:00　印・総合PMI確定値(2月)　　59.3
16:30　スイス・消費者物価指数(2月)　0％　0.1％
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月)　　51.8
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(2月)　　51.9
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月)　　-2.1％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(1月)　　6.2％
22:00　ブ・サービス業PMI(2月)　　51.3
22:00　ブ・総合PMI(2月)　　49.9
22:15　米・ADP全米雇用報告(2月)　4.3万人　2.2万人
23:45　米・サービス業PMI(2月)　　52.3
23:45　米・総合PMI(2月)　　52.3
24:00　米・ISM非製造業景況指数(2月)　53.9　53.8


米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

