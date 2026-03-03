*17:20JST 東京為替：ドル・円は反落、午後は円買いが下押し

3日の東京市場でドル・円は反落。イラン情勢は不透明感を深め、有事のドル買い継続で一時157円59銭まで上昇した。その後は日本の円安牽制と日本株の急落で円売りは後退し、失速。午後はリスク回避の円買いが強まり、157円14銭まで下値を切り下げた。

・ユ-ロ・円は184円33銭から183円07銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1706ドルから1.1632ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値57,729.80円、高値57,890.76円、安値56,091.54円、終値56,279.05円(前日比1,778.19円安)

・17時時点：ドル・円157円40-50銭、ユ-ロ・円183円10-20銭

【要人発言】

・レーン欧州中銀（ECB）理事

「エネルギー価格の急騰は短期的にインフレ上昇圧力、経済活動に悪影響」

「影響の規模と中期的インフレへの波及効果は、紛争の広がりと期間に依存」

・ネタニヤフ・イスラエル首相

「イランへの行動はしばらく続くかもしれないが、何年もかかることはない」

「イランの政権交代の最終的な判断は国民に委ねられる」

・片山財務相

「緊張感を持って対応、日米覚書には介入も含まれている」

「各国のカウンターパートと緊密に連携し、必要であれば対応する」

【経済指標】

・日・1月失業率：2.7％（予想：2.6％、12月：2.6％）

・日・1月有効求人倍率：1.18倍（予想：1.20倍、12月：1.19倍→1.20倍）

・豪・10-12月期経常収支：-211億豪ドル（7-9月期：-166億豪ドル→-183億豪ドル）《TY》