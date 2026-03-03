*15:40JST 新興市場銘柄ダイジェスト:駅探が反落、pluszeroが続落

＜4316＞ ビーマップ 1275 -3

もみ合い。人工ダイヤモンド材料に関する海外顧客からの受注案件について初回ロットの納品を完了したと発表、好感されている。先端産業用途向け高純度人工ダイヤモンド材料の供給案件であり、顧客側における評価試験を経て正式受注に至ったもので、デバイスグレードの人工ダイヤモンド1800カラットを米国ニューヨーク州の顧客向けに納品した。SpicyCompany協力のもと、材料供給にとどまらず、製造装置分野との連携強化も視野に入れ、人工ダイヤモンド産業における包括的な事業基盤の構築を進めていく。

＜298A＞ GVATECH 372 -1

もみ合い。弁護士向けに訴訟に関する各種書面の作成を生成AIで支援する新サービス「AI書面作成」を正式リリースしたことを発表し、好材料視されている。単に書面を作成するだけでなく、弁護士の思考プロセスを自動化する連続型のAI設計となっており、証拠解析から書面作成までの一連の工程を自動化することで、証拠の読解や整理に多くの時間を要している弁護士の業務効率化を、高い品質で支援する。既に数十事務所の弁護士が有償でトライアル利用しているが、大幅にアップデートし正式リリースする。

＜3646＞ 駅探 384 -24

反落。2日の取引終了後に、東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請を行うことを発表した。同社は、現在、東京証券取引所グロース市場に上場しているが、中長期での成長および企業価値のさらなる向上を目指すため、2月26日に東京証券取引所スタンダード市場への変更申請を行うことを決議し、2月27日に申請を行ったとしている。

＜4599＞ ステムリム 296 +1

もみ合い。2日の取引終了後に、幹細胞遺伝子治療技術(開発コード:SR-GT1)の特許登録(日本)を発表した。開発を進める幹細胞遺伝子治療「SR-GT1」は、現在、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の支援のもと、臨床応用を見据えた治験薬製造を進めている。同技術は、栄養障害型表皮水疱症に対する根治的治療を目指す革新的なアプローチであり、現在、医師主導による治験への迅速な移行に向けた準備が着実に進行中としている。

＜5132＞ pluszero 2124 -61

続落。ソフトブレーン・サービスと共同で営業組織の生産性向上および人材育成の高度化を支援するAI商談シミュレーター「Brain Plus for Sales」の提供開始を発表し、買い先行も地合いの悪さに押されている。「Brain Plus for Sales」は、AIが顧客役となり、実際の商談に近い環境で営業ロールプレイを行うことができるサービス。単なる会話生成ツールではなく、営業組織における「勝ちパターン(原理原則)」の定着を目的とした設計思想に基づいて開発されている。

＜2370＞ MDNT 31 -1

もみ合い。2日の取引終了後に、先制医療における免疫細胞治療の有用性確認に向けた新たな臨床研究を開始したことを発表した。病気の発症前に予測・介入する先制医療の実現に向け、これまでの臨床研究において確認された免疫細胞投与による免疫パラメータへの影響を踏まえ、免疫細胞の複数回投与による効果の検証に加え、がんリスク、腸内細菌叢、栄養状態およびストレス等との関連性を評価することを目的として、複数企業と共同で免疫細胞治療の有用性を確認する新たな臨床研究を開始したとしている。《YY》