

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;48904.78;-73.14Nasdaq;22748.85;+80.64CME225;57690;-310(大証比)

[NY市場データ]

2日のNY市場はまちまち。ダウ平均は73.14ドル安の48904.78ドル、ナスダックは80.65ポイント高の22748.86で取引を終了した。

イスラエルとの対イラン攻撃による地政学的リスクの高まりを警戒した海外の売りに連れ、寄り付き後、大幅安。中盤にかけ、ISM製造業景況指数が予想を上回ったほか、防衛やエネルギーが支え、相場は回復。半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクの上昇でナスダックは上昇に転じた。ダウは下げを消せず、まちまちで終了。セクター別ではエネルギーやソフトウエア・サービスが上昇した一方、消費者サービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比310円安の57690円。ADR市場では、対東証比較（1ドル157.34円換算）で、アイシン精機＜7203＞、三菱電機＜6503＞、三菱地所＜8801＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》